La Mancomunitat de l’Horta Sud presenta la campanya de sensibilització “Gestos per la igualtat” amb motiu del 8 de març

Amb la col·laboració dels municipis de la comarca “Gestos per la igualtat. La igualtat comença per la teua” pretén visibilitzar gestos quotidians que totes i tots podem realitzar en el nostre dia a dia.

La Mancomunitat l’Horta Sud ha presentat aquest matí la campanya de sensibilització “Gestos per la igualtat” realitzada en col·laboració amb els ajuntaments de la comarca amb l’objectiu de visibilitzar els gestos quotidians relacionats amb la corresponsabilitat en les tasques domèstiques, la conciliació, les relacions de parella igualitàries, amb la igualtat en el treball, la coeducació o amb l’eliminació de la violència cap a les dones que totes i tots podem realitzar en el nostre dia a dia.

La campanya consta d’una recopilació de 20 gestos, proposats pels departaments d’igualtat dels 20 ajuntaments que conformen la comarca de l’Horta Sud que fins al 8 de març es difondran en les xarxes socials de l’entitat comarcal convidant a la ciutadania al fet que se sume a aquesta iniciativa i que propose quin és el seu gest per la igualtat utilitzant l’etiqueta #totsuma.

Exposició itinerant

Un dels objectius de la unitat d’Igualtat de la Mancomunitat de l’Horta Sud és facilitar recursos als ajuntaments perquè puguen desenvolupar actuacions per a promoure la igualtat entre dones i homes en el seu municipi. En aquesta línia, la campanya de sensibilització “Gestos per la Igualtat” es traslladarà a una exposició que estarà a la disposició dels consistoris de la comarca de manera itinerant. Aquesta exposició portarà acompanyada una proposta didàctica per a ser treballada juntament amb l’exposició.

“Volíem enguany enviar un missatge positiu i posar en valor coses que molta gent fa en el seu dia a dia a favor de la igualtat entre homes i dones. Coses xicotetes però que si es generalitzen entre la ciutadania poden arribar a ser un element transformador de la realitat en la qual vivim”, ha explicat la presidenta de la Mancomunitat Eva Sanz.

Per part seua, la presidenta de la comissió d’Igualtat de la *Mancomunitat, Maribel Albalat ha destacat la participació de tots els municipis en l’elaboració de la campanya. “És una satisfacció comprovar la implicació de totes i tots per defensar la igualtat real i efectiva de les dones”, ha subratllat.

Guia virtual de recursos en matèria d’igualtat

Aprofitant la celebració del 8 de març, la Mancomunitat ha presentat també una guia comarcal amb l’objectiu d’acostar a la ciutadania tots els recursos locals dels municipis de l’Horta Sud en matèria d’igualtat i prevenció de la violència de gènere. La plataforma en línia, a la qual es podrà accedir a través de l’enllaç https://igualtat.mancohortasud.es, recull recursos especialitzats en igualtat i violència de gènere, serveis socials, forces de seguretat, jutjats especialitzats, laborals i serveis sanitaris que els vint consistoris de l’Horta *Sud tenen a la disposició dels seus veïns i veïnes.

Projecte Fem Xarxa, Fem Igualtat

Finalment, la Mancomunitat de l’Horta Sud participa en el projecte col·laboratiu “Fem Xarxa, Fem Igualtat organitzat per diverses mancomunitats valencianes i que compta amb el suport de la Direcció General de l’Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere. El projecte facilita recursos formatius en línia amb perspectiva de gènere tant a la ciutadania com al personal dels ajuntaments. Dins d’aquest programa formatiu, el pròxim 25 de març a les 12h la Mancomunitat l’Horta Sud realitzarà un webinar sobre “Clàusules d’igualtat en la contractació pública”.