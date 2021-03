La Mancomunitat de l’Horta Sud presenta la seua estratègia turística per a la comarca

Print This Post

S’ha presentat el reportatge #PropDeTu que fa un recorregut pel patrimoni de la comarca, la nova marca Turisme Horta Sud i la proposta #20anys20pobles per a celebrar l’anivesari del Museu comarcal

La Mancomunitat l’Horta Sud ha presentat l’estratègia turística per a la comarca. S’ha visionat per primera vegada el publireportatge #PropDeTu que fa un recorregut pels principals arguments patrimonials de la comarca, la marca Turisme Horta Sud que pretén identificar totes les accions de l’entitat intermunicipal en matèria de turisme i la proposta #20anys20pobles que busca consolidar el Museu Comarcal com a eina de promoció turística dels 20 municipis aprofitant el seu 20 aniversari.

A la presentació va acudir el diputat de Turisme de la Diputació de València Jordi Mayor, el director del patronat provincial de Turisme Xavi Pascual, la presidenta de la Mancomunitat Eva Sanz, alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores dels municipis de la comarca així com representants de la societat civil de l’Horta Sud.

#PropDeTu és un publireportatge que repassa el nodrit patrimoni històric, cultural, natural i industrial de la comarca. Des de les torres musulmanes de Torrent, Picassent, Albal o Silla, fins al Museu de la Rajoleria de Paiporta, el de la Ceràmica de Manises o el del Margalló d’Aldaia passant per la gastronomia de Xirivella o Alcàsser, les festes i esdeveniments culturals de Sedaví, Benetússer o Mislata i l’enorme riquesa natural del Parc Natural de l’Albufera a Catarroja, Alfafar, Silla o Massanassa.

A més, la Mancomunitat de l’Horta Sud ha presentat la seua nova marca turística “Turisme Horta Sud” amb un nou logotip inspirat en l’horta de la comarca i amb el valor de la unió dels vint municipis que identificarà totes les accions de promoció turística dutes a terme des de l’entitat intermunicipal.

Finalment, la Mancomunitat posarà en marxa la campanya #20anys20pobles

que pretén celebrar el 20 aniversari del Museu Comarcal Josep Ferrís March amb i que pretén convertir-ho en una eina més de promoció cultural i patrimonial per als municipis de la comarca. Durant una setmana cada municipi tindrà a la seua disposició una sala d’exposició del Museu perquè puga preparar una xicoteta mostra de la seua història, costums, festes i patrimoni artístic o cultural. A més, el Museu organitzarà el dissabte corresponent a la setmana de cada municipi una ruta turistico-cultural pel municipi en qüestió.