La Mancomunitat de l’Horta Sud reprén l’assessorament personalitzat presencial per a ajudar empreses a superar les seues dificultats

La Mancomunitat de l’Horta Sud reprén l’assessorament personalitzat i presencial a empreses per a ajudar-les a superar les seues dificultats d’organització i gestió. L’assessorament és gratuït i consisteix en una anàlisi de la situació per a la detecció de problemes i la posada en marxa d’un pla d’acció per a superar les seues dificultats. Les empreses de la comarca interessades poden sol·licitar-ho a través del correu electrònic adc@mancohortasud.es o trucant al telèfon 961 572 011.

Durant el temps en el qual l’estat d’alarma ha exigit unes normes estrictes per a evitar contagis de Covid 19 aquest servei s’ha prestat de manera telemàtica. Ara, amb l’avanç de la desescalada, els tècnics del Acord Comarcal per a la Creació d’Ocupació (ACCO) de la Mancomunitat de l’Horta Sud ja poden assessorar presencialment les empreses. L’assessorament és confidencial per això és important la presència física del personal tècnic, perquè la informació mai isca del negoci. D’aquesta forma, les persones responsables de l’empresa són les que manegen en tot moment la documentació i fan el treball amb l’ajuda de els/as professionals.

El programa consisteix en la realització d’un estudi de la gestió del negoci per a detectar en quina situació es troba, el seu nivell de risc i els seus principals problemes. Una vegada realitzada l’auditoria i detectades les principals manques en la gestió, es realitzen plans d’acció per a corregir aquests problemes i millorar el seu risc. El personal professional a més, acompanya a l’empresariat en la posada en marxa del pla d’acció per a facilitar el seu compliment i comprovar la seua efectivitat. El servei té també un vessant formatiu l’objectiu del qual és que les persones responsables dels negocis siguen capaços per si mateixes de detectar en qualsevol moment quina és la situació del seu negoci i puguen establir accions per a corregir les desviacions.

El servei d’assessorament a empreses del ACCO – Mancomunitat de l’Horta Sud és totalment gratuït i està dirigit a qualsevol negoci amb seu social a la comarca que el sol·licite, tant per a noves empreses com per a aquelles que ja han rebut aquest servei i vulguen reprendre’l. La sol·licitud es pot realitzar a través del correu electrònic adc@mancohortasud.es o trucant al telèfon 961 572 011.

Per a la presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud Eva Sanz aquest servei que presta l’entitat intermunicipal es torna “més necessari que mai per a afrontar la recuperació econòmica a la comarca després de la parada econòmica provocada per la pandèmia”. “L’assessorament a empreses és una eina molt valuosa per a ajudar als nostres negocis en el moment d’incertesa pel qual travessem”, ha explicat Sanz.

