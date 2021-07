La Mancomunitat de l’Horta Sud signatura un conveni amb la Unió de Consumidors per a la creació d’una oficina comarcal d’atenció a persones consumidores

Connect on Linked in

L’oficina itinerant cobrirà les necessitats de huit municipis que mancaven d’oficina física d’atenció al consumidor.

– La Mancomunitat de l’Horta Sud i la Va unir de Consumidors de València han signat un conveni de col·laboració per a la creació d’una oficina comarcal d’atenció a persones consumidores de la qual es beneficiaran els municipis que fins ara no disposaven d’un punt d’atenció presencial. L’acte de la signatura ha comptat amb la presència de la presidenta de la Va unir de Consumidors de València Isabel Dolz, del seu secretari general Vicente Inglada i de la presidenta de la Mancomunitat Eva Sanz.



Gràcies al conveni, els municipis de Picassent, Picanya, Benetússer, Sedaví, Massanassa, Alcàsser i Beniparrell disposaran d’una oficina presencial itinerant que atendrà almenys dues vegades al mes, en espais cedits pels ajuntaments, als veïns i veïnes de cada població. A més, la ciutadania d’aquestes localitats podrà ser atesa en qualsevol d’aquests municipis. Els veïns de Llocnou de la Corona podran també podran utilitzar el servei en qualsevol de les ubicacions.



L’objectiu de l’oficina comarcal d’atenció a les persones consumidores és que aquestes puguen conéixer els seus drets i garanties i, en el cas que pogueren ser vulnerats, tramitar les reclamacions pertinents davant de la Junta Arbitral de Consum així com interposar denúncies davant els organismes competents.



Després de la signatura del conveni, la Mancomunitat treballa ja juntament amb els municipis adherits al conveni per a establir el calendari d’atencions presencials en cadascun dels municipis. L’objectiu és que el servei es trobe en funcionament a principis del pròxim mes de setembre.



Per a la presidenta de la Mancomunitat de l’Horta Sud, Eva Sanz, la posada en marxa d’aquest servei mancomunat d’oficina d’atenció al consumidor és un clar exemple de la “important labor que realitza la Mancomunitat per a ajudar els municipis més xicotets a disposar de més i millors serveis”. “Aquesta és la labor fonamental de mancomunitats com la nostra, detectar necessitats i tractar de cobrir-les de manera mancomunada per a abaratir costos i perquè tota la ciutadania de la comarca gaudisca dels mateixos serveis”, ha explicat.



Per la seua part la presidenta de la Unió de Consumidors de València, Isabel Dolz, ha valorat “l’esforç realitzat per part de la Mancomunitat per oferir el servei d’informació i tramitació de reclamacions en matèria de consum a la ciutadania dels municipis que mancaven d’aquest”.