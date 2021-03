La Mancomunitat del Carraixet entrevista a qui fou una de les tres primeres dones bomberes de València per visibilitzar l’empoderament femení

És una de les accions realitzades amb motiu del 8M



Amb motiu del Dia de la Dona, la Mancomunitat del Carraixet, a través de l’àrea de Serveis Socials, integrada pels ajuntaments d’Alfara del Patriarca, Vinalesa i Bonrepòs i Mirambell, ha entrevistat a Noelia Herrero, qui fou una de les tres primeres dones bomberes del Consorci Provincial de Bombers de València.

L’encontre busca ser un exemple de l’empoderament femení, al mateix temps que reflecteix la importància de plantejar-se reptes i superar-los, tant per a homes com per a dones, però especialment per a les últimes. Noelia Herrero ressalta que ella no tingué referents femenins per a dedicar-se a aquesta professió associada tradicionalment a l’àmbit masculí, i que segurament, si els haguera tingut, haguera començat abans en aquesta que és la seua passió, ser bombera. Per això, ara manifesta que es sent satisfeta de poder ser un exemple a seguir per altres dones. Herrero defensa la diversitat col·lectiva i el treball en equip. “Quan rescates a algú li dona igual que sigues home o dona”, apunta, no obstant, reconeix que encara hui la gent se sorprén si la veu de servici. Herrero, després de 5 anys opositant, va aconseguir la seua plaça ja fa 12 anys, ara ja hi ha més dones bomberes al seu entorn, però continuen sent minoria. Hui en dia, a més de bombera, és mare.

L’entrevista, difosa a través de les xarxes socials de la Mancomunitat del Carraixet, ha sigut realitzada per Chelo Marco, educadora social de la Mancomunitat, dins del format ‘Converses des del cor del Carraixet’. Aquests encontres, realitzats entre camps de tarongers i ametlers, en els pobles que conformen la Mancomunitat, retransmeten l’essència de l’horta, els nostres anhels i reivindicacions, al mateix temps que pretenen donar informacions que resulten d’interés per als seus veïns i veïnes.

“Enguany hem volgut reivindicar el 8M des de diferents departaments i activitats, no sols des de l’àmbit d’Igualtat, perquè la conscienciació deu ser un esforç global que es treballa dia a dia”, explica Marisa Almodóvar, presidenta de la Mancomunitat del Carraixet.

Des del departament de Joventut de la Mancomunitat del Carraixet, també s’ha creat un quizz, un qüestionari interactiu, per a aprendre les dades més rellevants del Dia de la Dona. I les regidories d’Igualtat han creat quatre pancartes de gran format amb les cares de vora 1.000 veïns i veïnes.

L’entrevista es pot veure a través del següent enllaç: https://youtu.be/MftUGryBwKs