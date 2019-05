Connect on Linked in

Ximo Puig anuncia en la manifestació de l’1 de maig que la seua primera reunió serà amb els agents socials per a obrir un nou temps «de diàleg social i estabilitat»

La manifestació de l’1 de maig se celebra enguany sota el lema «Més drets, més igualtat, més cohesió. Primer les persones»



La manifestació de l’1 de maig que se celebra enguany sota el lema «Més drets, més igualtat, més cohesió. Primer les persones» convocada per CCOO PV i UGT PV ha partit de la plaça de Sant Agustín i recorrerà el centre de la ciutat per a acabar en la plaça Amèrica, on està previst que els màxims dirigents sindicals facen un discurs davant els assistents.



A l’acte també ha assistit la vicepresidenta del Consell i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, qui ha sostingut que l’1 de maig és un dia per a reivindicar «els drets dels treballadors».



Oltra ha afirmat a més que s’ha d’avançar «en polítiques econòmiques» per a aconseguir «la dignitat laboral» després de «la perversa gestió de la crisi que va deixar a milers de persones pel camí».