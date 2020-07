La Marina de Port Saplaya arranca la temporada amb moltes novetats

Connect on Linked in

La Marina dóna inici al seu pla de desenvolupament d’activitats nàutiques entre els més joves amb l’escola ‘La Olita’.



L’Ajuntament d’Alboraia recentment ha signat un conveni de col·laboració amb el el Centro de Buceo Mediterráneo València per a la divulgació dels esports nàutics entre els més xicotets.



El passat 1 de juliol la regidora d’Esports, Zeudi Estal va visitar les instal·lacions comprovant la quantitat d’activitats que ofereix la nova escola esportiva.

Des del mes de juliol la Marina Port Saplaya, situada en el port esportiu, alberga l’escola ‘La Olita’ que ha iniciat tallers diaris de surf, paddle surf, busseig i windsurf, amb grups reduïts de fins a 10 persones, amb horari de classes de dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 hores.



Les activitats estan dirigides a les i els més xicotets i podran ser en diferents llengües, des del castellà, valencià, fins a l’anglés i italià, perquè l’alumnat practique idiomes mentre gaudeix de la mar i de l’esport.



Enfront del Covid-19, les prioritats de l’escola són la seguretat i la salut, per eixe motiu ha pres les mesures necessàries per a practicar cada dia les classes de manera segura, responsable i amb la millor qualitat, desinfectant diàriament el material nàutic després de la seua utilització.





L’objectiu principal de ‘La Olita’ és el de fomentar les activitats nàutiques perquè estiguen a l’abast de tots els públics, per eixe motiu també començaran molt prompte altres cursos com els de vela i els de caiac, així com tallers mig ambientals per a conscienciar als i les més joves en el respecte pel mitjà que ens envolta i la importància de cuidar les nostres mars.