La mascletà, una processó estàtica i un castell de focs artificials posen el colofó a les festes de Mislata

Connect on Linked in

El cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares, visita la ciutat en el dia de la patrona i signatura el Llibre d’Honor en el Saló de Plens de l’Ajuntament



Carlos F. Bielsa: “Els dies grans estan comptant amb tots els nostres emblemes de poble, amb la música, les tradicions i la pirotècnia que defineixen el nostre programa, i l’hem fet adaptant-los a la normativa sanitària, garantint la màxima seguretat en cada esdeveniment”

Mislata celebra hui la festivitat de La nostra Senyora dels Àngels, patrona de la ciutat, en el dia gran i últim de les festes patronals i populars, que a causa de la pandèmia s’han viscut d’una manera molt diferent per a adaptar-se al compliment de la normativa sanitària.



La festivitat ha començat d’hora, a les set i mitja del matí, amb una despertà estàtica en la plaça de la Constitució. Al migdia, els clavaris han celebrat la missa major en honor a la patrona a l’església de La nostra Senyora dels Àngels, una missa presidida pel cardenal arquebisbe de València, Antonio Cañizares, qui en visitar per primera vegada la ciutat ha sigut rebut per l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, i la corporació municipal. Durant la recepció, l’arquebisbe ha signat en el Llibre d’Honor de la ciutat en el Saló de Plens de l’Ajuntament. “Vull reconéixer una gran qualitat que té Mislata, alguna cosa que expressa la seua grandesa, i és el seu acolliment cap a l’emigrant. Vull felicitar-vos i us done tot el meu suport, sou una meravellosa ciutat, gran de cor”, afirmava Cañizares.



L’alcalde li ha obsequiat amb un llibre sobre la història de Mislata, agraint-li la seua visita en el dia gran de les festes. “És un honor, i demanem a la Verge dels Àngels que ens continue donant força, il·lusió i entusiasme per a continuar ajudant des d’aquest govern municipal als més febles i a les famílies que més els necessiten”, postil·lava Bielsa.



A continuació, la Plaça Major ha tornat a retrunyir amb la mascletà dels Àngels, la metxa dels quals ha sigut presa pel propi alcalde i Luis Latorre, president de la clavaria.



La imatge de La nostra Senyora dels Àngels, podrà ser contemplada pels mislateros i mislateras en una processó estàtica que tindrà lloc en la plaça de la Constitució. Un acte senzill i emotiu, amb música de banda i amb el públic assistent assegut i amb distància de seguretat. I de nou, la pirotècnia serà la protagonista per a tancar aquestes Festes Patronals i Populars de Mislata. Un gran castell de focs artificials, disparat per Caballer FX des de la zona del nou recinte firal, il·luminarà el cel de tota la ciutat per a posar el colofó a unes festes segures i adaptades a la normativa sanitària.