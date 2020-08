La màxima presencia possible dels alumnes en el retorn a les aules és fonamental per a la Generalitat

Connect on Linked in

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha comparegut este dimecres en roda de premsa després de la reunió que ha mantingut amb el conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, i amb la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló.

El president de la Generalitat ha avançat que busquen la màxima presencia possible dels alumnes en el seu retorn a les aules, sent conscient que no hi ha risc zero; pot haver rebrots en algun col·legi i se situarà un protocol d’atenció.

Puig ha afegit que es pretén trobar la màxima seguretat possible i ha destacat que el professorat ha estat l’estiu preparant les aules.

En la mateixa compareixença, Ximo Puig, ha manifestat que recolza la proposta de cap del Govern, Pedro Sánchez, perquè siguen els presidents autonòmics els que prenguen la decisió de sol·licitar l’estat d’alarma per als seus territoris en el cas que siga necessari per a contindre la pandèmia del coronavirus.

El cap del Consell ha assenyalat que, en tot cas, es plantejarien confinaments parcials o totals a la Comunitat Valenciana si es donaren les circumstàncies sanitàries. No obstant això, ha afirmat que ara mateix no existix la necessitat de prendre mesures de restricció de moviments. El nivell d’incidència en estos moments està per davall de la mitjana espanyola, 87 casos per a 100.000 habitants. En el conjunt d’Espanya és el doble, 160.