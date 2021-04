La metgessa resident Míriam Alonso, de Cirurgia Plàstica de l’Hospital La Fe, rep un premi internacional de microcirurgia Reconstructiva

Connect on Linked in

El metge resident del mateix servei, Alberto Sánchez, se situe entre els quatre finalistes internacionals

El premi consisteix en la inscripció al Congrés mundial de microcirurgia a Cancun l’any 2022

La metgessa resident de Cirurgia Plàstica, Reconstructiva i Estètica de l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe, Míriam Alonso, ha obtingut el primer premi del Concurs internacional de Casos Clínics per a Residents en la segona edició del Màster series in Microsurgery for Residents, amb l’exposició del tema Forequarter amputation with chest resection and shoulder contour reconstruction with free fillet osteoucutaneous flap.

A través de l’explicació d’aquest cas, la doctora Míriam Alonso va exposar “l’amputació del braç, incloent el muscle i la graella costal d’una pacient amb un tumor axil·lar, després de la qual, el muscle va ser reconstruït per l’equip de Cirurgia Plàstica de l’Hospital La Fe utilitzant el propi colze i es va tancar el defecte amb pell i múscul d’aqueix braç amputat”.

A més de la doctora Míriam Alonso, també es va presentar al concurs el doctor Alberto Sánchez, metge resident d’aquest mateix Servei a l’Hospital La Fe, qui va quedar com un dels altres tres finalistes, juntament amb una resident britànica i una altra estatunidenca. El doctor Alberto Sánchez es va presentar amb el cas Free knee rotationplasty, una tècnica quirúrgica que busca reconstruir l’articulació del genoll utilitzant l’articulació del turmell, amb la finalitat d’acoblar una pròtesi perquè el pacient puga caminar.

Aquestes jornades de microcirurgia s’han convertit en un punt de trobada tant per a residents com per a especialistes en Cirurgia Plàstica de prestigi nacional i internacional. En elles es presenten temes i casos clínics de microcirurgia Reconstructiva. En aquesta segona edició, durant el concurs es van exposar més de 20 casos clínics de professionals de diferents països del món, fins a arribar als quatre finalistes, dos d’ells de l’Hospital La Fe.

