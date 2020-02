La mobilització Magic Line València recapta 12.223€ per a persones en situació de sense llar

Connect on Linked in

Amb el lema de caminar transforma, la mobilització solidària Magic Line celebra la seua segona edició amb més de 1300 participants, que també ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alboraia

València ha respost al repte solidari de mobilitzar-se a favor de les persones en situació de sense llar. Hui ha conclòs la 2a edició Magic Line amb més de 1300 persones inscrites organitzades en equips.



Durant els mesos previs a la caminada, els equips de la Magic Line han promogut accions solidàries per a recaptar fons, aconseguint d’aquesta forma 12.223€ que es destinaran íntegrament als programes d’atenció social de Sant Joan de Déu València i dues entitats socials pròximes.

L’Ajuntament d’Alboraia ha col·laborat també en aquesta edició de la caminada solidària.



A les 8.30 des d’Alboraia, han iniciat la caminada de 20 km que oferia una ruta per l’horta fins a arribar a l’Ermita dels Peixets, on s’han trobat la primera actuació musical i el primer avituallament.



L’eixida més multitudinària, s’ha produït en el llit del Riu Túria, en aquests últims 5 quilòmetres, han trobat música en directe en els punts emblemàtics de la ciutat com a les Torres Serrano, el Palau de la Música o la Plaça de la Verge, amb balls regionals tradicionals. · La caminada amb tres recorreguts diferents, ha conclòs en una festa final en la Plaça de l’Ajuntament de València.

Des de les 12.00 l’organització ha preparat una festa de contingut social en la Plaça de l’Ajuntament per a rebre als participants amb actuacions de grups i artistes valencians com Alba Edison, Copla & Soul o Mr. Fem, i d’aquesta forma agrair-los les seues accions solidàries durant aquests mesos previs a la caminada. La Universitat Popular, escoles, grups d’amics i famílies, equips d’empreses com el Tall Engonals, han inventat noves fórmules per a aconseguir els seus reptes econòmics i solidaris, amb els quals Sant Joan de Déu Serveis Socials València, continuarà oferint noves oportunitats per a les persones sense llar.