La Museu de Paiporta millora les seues instal·lacions amb un nova infraestructura de la xarxa informàtica

El Museu millora així una xarxa i cablejat molt antiquat, el que permetrà una connectivitat més ràpida i àgil

El Museu de la Rajoleria de Paiporta ha finalitzat aquesta setmana els treballs de millora i modernització de les infraestructures físiques de la xarxa informàtica de les seues dependències.

Des de l’àrea d’Innovació s’havia detectat la necessitat de posar al dia un cablejat que era ja molt antic i necessitava una renovació. “Amb aquestos treballs hem millorat no només la infraestructura física, sinó que també es notarà molt positivament en la operativitat de la xarxa”, ha explicat la regidora d’Innovació i Atenció Ciutadana, Mª Jesús López.

Més concretament, l’objectiu de les obres ha estat reparar, millorar i modernitzar elements com ara connectors, patch panells, cablejat estructurat o electrònica del Museu. A més, la millora més significativa ha estat la implantació d’un nou rack de comunicacions, més gran i potent i que facilitarà el treball diari del personal del Museu, evitant la pèrdua de la connexió front a problemes elèctrics. “Hem ficat la base de la infraestructura, l’autopista per a la circulació de les dades. Ara haurem de treballar en millorar les polítiques de trànsit de xarxes”, ha afegit la regidora.

La vicealcaldessa i regidora de Cultura, Maribel Albalat, ha estat visitant l’evolució dels treballs i ha pogut conèixer de primera mà les noves instal·lacions i funcionalitats que proveirà. “Volem apostar pel potencial del Museu de la Rajoleria i afrontar reptes de futur que passen per posar el Museu al centre de l’activitat cultural de l’Horta. Això no serà possible si no disposem d’unes infraestructures adequades que permeten al personal del Museu desenvolupar correctament la seua tasca i prendre bona cura de ferramentes tan fonamentals com l’arxiu fotogràfic del Museu, que dóna raó de bona part de la història del nostre poble”, ha manifestat Albalat.

Les noves instal·lacions proporcionaran una millor i més ràpida connexió d’internet a la xarxa VPN del Museu amb l’Ajuntament. El següent pas serà sumar al Rajolar a la resta d’instal·lacions municipals que conten amb fibra òptica.