La música tradicional aterra a Almussafes amb l’espectacle Tradifusió

El Centre Cultural de la localitat acollirà l’espectacle el pròxim, dissabte 20 de novembre a les 20 h



Els músics almussafenys Josep Alós i Pepe Alepuz formen part del grup, creat el mes de gener passat

El pròxim dissabte 20 de novembre, a les 20 hores, el grup/projecte Tradifusió actuarà per al públic almussafeny a la sala d’actes del Centre Cultural de la població. Durant el recital, els huit integrants de la formació, entre els quals es troben els músics locals Josep Alós i Pepe Albuixech, interpretaran diversos temes de la música tradicional valenciana i castellana. Les entrades poden adquirir-se per 5 euros en www.agendaalmussafes.com i en la recepció del Centre Cultural.



‘La Riberenca d’Almussafes’, ‘Muixerangues al cel’, ‘Cucanyes’ i altres nou cançons sonaran el pròxim dissabte 20 de novembre, a partir de les 20 hores, a la sala d’actes del Centre Cultural d’Almussafes gràcies al concert que oferirà el grup Tradifusió, amb el qual els seus integrants es proposen recuperar algunes de les cançons més populars de la música tradicional valenciana i castellana.



El projecte, sorgit al gener d’aquest any 2021 i liderat per David Valera (dolçaina i tarota), ha incorporat també a l’espectacle altres temes com ‘Calle Cruces’, ‘Dansa de Les Carasses de Petrer’, ‘Sonata Aborigen III’, L’havanera del Mareny’, ‘El Taller’, ‘Greensleeve & Tarantella’ i ‘Entradilla’. Des de la formació destaquen que si per alguna cosa es caracteritza la seua proposta és per la instrumentació, “original i innovadora”.



Les entrades per a assistir al recital poden adquirir-se per 5 euros en la pàgina web www.agendaalmussafes.com i en la recepció del Centre Cultural.



‘Tradifusió’ compta amb integrants de diferents procedències, entre les quals es troba Almussafes. D’aquesta manera, la representació local en aquest original projecte ve de la mà dels músics Josep Alós Mínguez (clarinet baix, clarinet en Si ♭ i en La i requint) i Pepe Alepuz Albuixech (percussions). El conjunt es completa amb Alba Asensi (veu i arpa antiga i africana), Abraham Lojo (guitarra flamenca), Pau Barberá (acordió diatònic), Daniel Vallejo (baix) i Aitor Sáez (percussions).



Representació almussafenya

Josep Alós Mínguez és Titulat Superior en Música pel Conservatori Superior de València, en l’àmbit de Música Clàssica i Contemporània, amb especialitat en Interpretació de Clarinet. Professor d’aquest instrument en el conservatori, ha format part de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana i la Jove Orquestra Nacional d’Espanya, encara que també ha col·laborat amb l’Orquestra Regne d’Aragó, Orquestra de València i la European Federation of Youth Orquestras de Glasgow, a més de participar com a docent en la Jove Orquestra de Panamà.



Per part seua, Pepe Alepuz Albuixech és Titulat Superior pel Conservatori Superior de Sevilla en l’àmbit de Música Clàssica i Contemporània amb especialitat en Interpretació de Percussió. Al llarg de la seua trajectòria ha tingut l’oportunitat de realitzar diferents incursions en festivals com ‘Suoni Inauditi’ De Livorno (Itàlia) i en actuacions de la banda municipal de Sevilla, la banda federal de la Comunitat Valenciana i la Real Orquestra Simfònica de Sevilla. Actualment és professor en el conservatori i membre de la Colla de la FVDiT, Hits i Satuka.