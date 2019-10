La Nau acull una taula redona en la qual es reflexionarà sobre la solidaritat internacional contra el feixisme

Print This Post

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València acollirà demà dijous, dia 3 d’octubre, la taula redona ‘La solidaritat dels pobles contra el feixisme: ahir, ara i sempre. Reflexions i testimoniatges’, emmarcada en el cicle de conferències Fòrum de Debats del Vicerectorat de Cultura i Esport.

Aquest debat, organitzat pel col·lectiu ‘Al Alba’ –en honor a la cançó homònima que Aute va dedicar als afusellaments del 27 de setembre de 1975– , tindrà lloc dijous a les 19 hores a l’Aula Magna i posarà el centre d’interés en l’ona de solidaritat internacional que van propiciar les últimes condemnes a mort que el franquisme va dur a terme, executades després d’uns consells de guerra exempts de tota garantia jurídica, en un context de total vulneració dels drets humans i extrema repressió, durant els últims mesos de la dictadura.

La taula redona tindrà les intervencions de l’historiador Ricard Camil Torres, de la lluitadora antifranquista i membre d’’Al Alba’ Lucila Aragó, de Cristina García Pascual, catedràtica de Dret de la Universitat de València, i de Pascual Moreno, testimoni dels fets ocorreguts el 27 de setembre de 1975. A més, el debat serà presentat i moderat per l’escriptor i periodista Alfons Cervera, coordinador de Fòrum de Debats. L’entrada a aquest acte serà lliure i l’aforament limitat.

La fraternitat va ser un dels valors que va reclamar la revolució francesa, posteriorment assumit per l’esquerra amb el terme “solidaritat”, una cosa que des de llavors l’acompanya en la seua construcció identitària i que l’ha anat aplicant al llarg de la història de manera exemplar.

Alguns dels passatges inoblidables en la lluita antifeixista els van escriure les brigades internacionals a Espanya, en les quals milers de joves de tot el món es van desplaçar al nostre país en guerra per allistar-se generosament amb la causa del poble enfront del colpisme.

En el patrimoni del nostre lèxic comú, i sense confondre amb la compassió o la caritat, ser d’esquerres avui també és oposar-se a la discriminació per raons de sexe, contra el racisme, no deixar de mobilitzar-se pels drets dels immigrants, la igualtat de les dones, contra els desnonaments, la pobresa, etc. Tots aquests conceptes es discutiran en la taula redona ‘La solidaritat dels pobles contra el feixisme: ahir, ara i sempre. Reflexions i testimoniatges’.