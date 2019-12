La Nau llança un programa especial de tallers infantils i visites a les exposicions entre desembre i gener

Print This Post

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València posa en marxa una programació especial entre desembre i gener de visites guiades a les exposicions ‘TEXT [NO TEXT]. Llibres i publicacions d’artista. Col·lecció Universitat Politècnica de València i ‘Gent i llocs. Gabriel Cualladó en la col·lecció de l’IVAM’, així com tallers didàctics destinats al públic infantil entre 6 i 12 anys per complementar la mostra de Cualladó.

L’exposició fotogràfica ‘Gent i llocs’, de Gabriel Cualladó, s’ha ampliat fins al 5 de gener per atendre el gran volum de visites que està rebent, atés que ja hi han passat més de 5.000 persones. Per mirar de captar el sector més jove del públic, La Nau ha posat en marxa tallers didàctics a partir de la mostra. Es tracta d’un programa de tallers infantils. A més, es faran visites guiades, tant prèvies als tallers com independents, orientades al públic adult.

Les visites i els tallers didàctics per a públic infantil entre 6 i 12 anys es duran a terme el divendres 27 i el dissabte 28 de desembre, de 12 a 13.30 hores, i el divendres 3 i el dissabte 4 de gener, de 12 a 13.30 hores. Les visites guiades destinades al públic adult es faran el dimecres 11 de desembre, el divendres 27 de desembre i el divendres 3 de gener, a les 19 hores. S’oferiran 30 places per visita i 20 places per taller infantil.

‘Gent i llocs’ és una exposició fotogràfica situada a la Sala Acadèmia de la Nau que aplega prop de 200 instantànies de l’artista valencià Gabriel Cualladó. Commemora el 30 aniversari de la creació de l’IVAM i el 20 aniversari de la restauració de l’edifici històric de la Universitat i la seua transformació en l’actual Centre Cultural La Nau. La seua fotografia reposada ajuda a entendre l’evolució d’Espanya entre mitjan anys 50 i el final del segle XX.

Dins de la programació especial de desembre i gener, La Nau organitza també visites guiades a l’exposició ‘TEXT [NO TEXT]’, disponible a la Sala Estudi General fins al 12 de gener. Les visites, orientades al públic en general, es faran els dijous 5, 12 i 19 de desembre a les 19 hores, i el divendres 27 de desembre, el dissabte 28 de desembre, el divendres 3 de gener i el dissabte 4 de gener a les 11 hores. S’oferiran 20 places per visita.

‘TEXT [NO TEXT]’ és una mostra que arreplega part de la col·lecció de llibres i publicacions d’artista de la Universitat Politècnica de València. Inclou unes 80 obres dels creadors més rellevants de la segona meitat del segle XX que van utilitzar el llibre com a suport artístic, com Andy Warhol, Edward Ruscha, Ulisses Carrión, John Baldessari, Christian Boltanski o Jenny Holzer. L’exposició se centra en el període dels anys 60 i 70, quan es va produir una ruptura considerable en el concepte de llibre d’artista a través del desenvolupament del moviment Fluxus o del Pop Art.