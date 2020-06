La neta del pintor Alfredo Claros renova la cessió d’una de les seues obres a l’Ajuntament de Sueca

Connect on Linked in

L’obra “Xiquets amb gos”, del pintor Alfredo Claros García, romandrà durant dos anys més cedida a l’Ajuntament de Sueca després de l’acord signat hui per la seua legítima propietària, María Isabel Claros Serrano, neta del pintor; la regidora de Patrimoni, Celia Beltrán; i l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez. El quadre, un oli de dimensions 1,20 x 0,97, pintat l’any 1925, ha estat durant els últims anys exposat en el saló de plens del consistori i ací continuarà, durant dos anys més renovables, després del conveni aconseguit hui. “Per a mi, a nivell personal, és un orgull haver signat esta renovació perquè Alfredo Claros va ser una persona que va tindre molta relació amb el meu iaio, Dimas Vázquez. En aquella època era molt freqüent convidar a tothom a les cases, i Alfredo Claros era tractat com un més de la família, igual que altres persones que entraven a casa dels meus iaios, al carrer Santo Domingo. Per tant, dins d’esta coincidència, per a mi és un orgull signar esta renovació”, ha explicat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.



En la signatura del document han estat presents, a més de l’alcalde i la regidora de Patrimoni, el regidor de Cultura, Joan Carles Vázquez, i el regidor d’Agricultura, José Luis Ribera. Per a la responsable de Patrimoni suposa una gran satisfacció poder disposar d’esta obra tan important, exposada a la vista de tota la ciutadania a l’Ajuntament, i ha anunciat que “es treballarà en la possibilitat d’oferir, en un futur pròxim, una exposició permanent d’este gran pintor que, encara que no és nascut a Sueca, sempre ha sigut considerat per tots un suecà més”, en paraules de Celia Beltrán.