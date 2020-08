La Nòria de l’Alcúdia s’ompli de flors

Connect on Linked in

L’Alcúdia és un dels 20 municipis de la província de València que acollirà este cap de setmana la instal·lació flora organitzada per l’Associació Nacional de Floristes, amb el suport de la Diputació i dels ajuntaments dels municipis participants.



Este matí l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, acompanyat d’altres membres del consistori, ha fet la recepció als deu treballadors i treballadores provinents de tota Espanya que han participat a la iniciativa “Torna la primavera”. L’objectiu era realitzar una instal·lació floral a l’antiga Nòria de sant Antoni, que presideix l’avinguda Antoni Almela, un símbol de la gran importància que té l’aigua per als conreu de les terres del terme.



“Quan va aplegar a nosaltres la convocatòria d’esta fantàstica iniciativa, des de l’Alcúdia no poguérem fer un altra cosa que acceptar la cessió de la Nòria, i ajudar els implicats en tot el que estiguera a les nostres mans”, explicava a l’acte Andreu Salom.



Una vegada finalitzada l’entrega de diplomes, tots junts acudiren al parc de la Nòria per fer la inauguració oficial del muntatge. L’equip estava organitzat amb deu persones voluntàries, totes elles professionals de la floristeria. De diferents províncies de l’estat espanyol, com ara Sòria, Madrid, Valladolid, la Manxa i la Rioja, a més d’Alacant i València i una cap d’equip que s’ha encarregat del disseny de l’obra, i que en este cas era l’alcudiana Imma Catalán.



La decoració central consisteix a una ristra de flors i matolls que dona la volta al monument, simulant l’aigua que antigament replegava i deixava caure la Nòria. A més, s’han instal·lat decoracions florals més xicotetes al seu voltant, i xicotetes illes flotants a la sèquia que la travessa.



L’Associació Nacional de Floristes va posar en marxa a finals de juliol la iniciativa Racons Florals com a part d’una subvenció per part de la Diputació de València amb la que tractar de impulsar de nou el mercat floral després de la crisi per la pandèmia. L’ajuda atorgava 3.000€ a cada poble que es devien gastar en la compra de les flors a cultivadors i productors valencians, i a les ferramentes necessàries per al muntatge.



Des de l’Ajuntament de l’Alcúdia també s’ha decidit col·laborar cobrint les despeses de estança i manutenció de les voluntàries, així com en l’adequació de la zona de treball i el lloguer de la màquina elevadora, entre altres.



La instal·lació “Torna la primavera” romandrà oberta al públic durant tot el cap de setmana.