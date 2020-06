La normalitat torna a les instal·lacions esportives de Torrent, però amb limitacions i rigorosos protocols de desinfecció

Connect on Linked in

La Cotxera, el pavelló El Vedat i el de Anabel Medina reprendran la seua activitat a partir del dia 22 de juny

Per part seua, Parc Cetral reobrirà les seues portes el dia 29 de

La ciutat de Torrent avança cada dia cap a una nova etapa de normalitat, però amb algunes restriccions aconsellades per les autoritats sanitàries per a protegir i garantir la seguretat de tota la ciutadania. En l’àmbit esportiu, les instal·lacions, gimnasos i piscines de la capital de l’Horta Sud tornen a la càrrega de manera progressiva oferint als torrentinos i torrentinas la possibilitat de reprendre les seues pràctiques esportives.



, durant aquests dies s’estan posant a punt tots els centres extremant la desinfecció, mesura que continuarà amb un rigorós protocol de neteja diària.

La Cotxera

El complex esportiu La Cotxera reprendrà la seua activitat a partir del dilluns 22 de juny. Entre les particularitats en matèria de seguretat higiènica es garantirà dos accessos totalment diferenciats: una entrada i una eixida; i es podran realitzar només classes dirigides en sec, que estaran integrades per 10 persones més el monitor. Igualment, en la zona de piscina, el got xicotet es trobarà tancat i el got gran admetrà només 5 persones per carrer, complint amb la distància social. No obstant això, no podrà fer-se ús de la sala de musculació ni la de ciclisme de sala. A més, el material emprat per a les classes: esterillas, tovalloles… haurà de ser aportat per cada persona. Finalment, no està recomanat utilitzar els vestuaris, només en el cas dels usuaris de la piscina, encara que no podran fer ús de les dutxes. L’horari serà de 7 a 14.30 h i de 15.30 a 22.30.



Pavelló El Vedat

Una altra de les instal·lacions que tornaran a estar operatives també el 22 de juny és el pavelló El Vedat, que reobrirà amb un horari vespertí amb la finalitat de recuperar els entrenaments dels clubs esportius de la ciutat. I com en La Cotxera, es compliran amb totes les mesures preventives disposant de dos accessos diferenciats d’entrada i eixida, evitant així l’encreuament de persones, i seguint un protocol de neteja de sabatilles. La pista central estarà dividida en tres pistes transversals amb capacitat d’un grup de 10 persones en cadascuna d’elles. Els jugadors hauran de finalitzar 15 minuts abans la sessió esportiva perquè l’equip de neteja puga desinfectar tot l’espai. Finalment, el pavelló romandrà obert en horari de vesprada i durant les 3 primeres setmanes de juliol.

Anabel Medina



Encara que amb l’entrada de la Fase 1 de la desescalada, les zones esportives a l’aire lliure de Anabel Medina com són les pistes de pàdel, tennis i frontó ja podien utilitzar-se, ara es fa un pas més i a partir del 22 de juny s’obrirà al públic en horari de vesprada el pavelló. Sota les mateixes condicions que en el pavelló El Vedat, ací també es formaran dues zones d’accés i s’exigirà que el material utilitzat, com per exemple els matalassets de gimnàstica rítmica, siguen d’ús individualitzat i es porten des de casa.

Parc Central



Així mateix, les instal·lacions esportives de Parc Central, les pistes d’atletisme de la qual ja estaven obertes des de la Fase 1, tornaran a rebre als seus abonats i abonades, encara que d’una manera diferent. Entre les limitacions, el got xicotet de la piscina romandrà de moment tancat, suprimint les classes d’aiguagim i natació infantil, així com no estarà permés fer ús de la zona termal i el spa. Seguint amb la piscina, el got gran podrà utilitzar-se sempre que es respecte la capacitat de 5 persones per carril. D’altra banda, les pistes de pàdel tornaran a posar-se en marxa, així com el gimnàs (delimitat per parcel·les) i les classes dirigides, sempre complint amb la limitació d’aforament i la reserva prèvia a través de l’app de AQA.

Parc Vedat



Finalment, un dels llocs més esperats pel públic en aquestes dates en les quals ja es nota la calor és el parc aquàtic Parc Vedat, que obrirà des de l’1 de juliol fins al 30 d’agost. D’aquesta manera, per a evitar les aglomeracions i complir amb les normes d’aforament, la piscina comptarà amb dos torns: de 10 a 14.30 h, i de 15.30 a 20 h. A més, enguany caldrà realitzar una reserva prèvia de manera telemàtica en una central de reserves o a través de la FDM; totes dues opcions s’habilitaran pròximament.



Al mateix temps, al llarg de tota la jornada es realitzarà una neteja continua, que es completarà amb un intensiu servei de desinfecció de totes les instal·lacions i un tractament de depuració en finalitzar tant el torn de demà com el de vesprada.

Altres mesures que es duran a terme seran la delimitació d’espais en parcel·les o l’ampliació del personal laboral de Parc Vedat per a poder oferir una major assistència i control. Aquest últim punt té un doble avantatge, perquè a més com bé ha assenyalat la regidora d’Esports, Susi Ferrer, “donem un impuls a l’ocupabilitat juvenil, ja que molts joves podran disposar d’un treball al llarg d’aquest estiu en la piscina, bé en el torn de demà com en el de la vesprada”.