La paiportina Lucía Alapont es torna a proclamar subcampiona d’Espanya de Patinatge de Velocitat

Bon balanç del Club de Patinatge de Velocitat de Paiporta en la competició celebrada a Pamplona

La patinadora paiportina Lucía Alapont, del Club de Patinatge de Velocitat Paiporta, es va proclamar subcampiona d’Espanya de la disciplina en la competició celebrada a Pamplona dies enrere. L’equip dirigit per Carlos Tomás es va desplaçar a la capital navarresa per a disputar les proves de Circuit en categories Infantil i Juvenil i la Copa Aleví.



Competir a nivell nacional va ser possible pels bons resultats obtinguts en el passat Campionat Autonòmic d’Almassora, classificant a un important nombre de patinadors i patinadores.



Després de dos dies d’alta competició, un dels quals amb una climatologia totalment desfavorable, les corredores i els corredors del Paiporta obtingueren excel·lents resultats.



Lucía Alapont es va proclamar subcampiona d’Espanya en dos proves: 430 metres sprint i 8.000 metres punts, a més d’un quart lloc als 100 metres sprint. L’aleví Sara Marí també va aconseguir un cinqué lloc als 430 metres sprint. També cap subratllar a la resta de patinadors i patinadores del Club que participaren, esforçant-se i lluitant carrera a carrera, aconseguint unes bones posicions.



Així mateix, Lucía Alapont va ser convocada novament pel seleccionador nacional per a la Jornada de Tecnificació de la Selecció Espanyola que va tindre lloc a la pista del Txantrea de Pamplona el cap de setmana del 15 i 16 de maig.



Aquests resultats són el fruit del treball i constancia diària dels corredors i corredores en uns temps gens favorables per a la competició. Destacar una organització impecable i una actitud responsable per part de corredors/es i acompanyants.

El Club de Patinatge de Velocitat de Paiporta ha expressat també el reconeixement als i les seues integrants que es quedaren a Paiporta, pel seu suport i entrenaments compartits, sense els quals no s’aconseguirien aquests excel·lents resultats.