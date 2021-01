La pandèmia torna a posar en evidència la falta d’organització i els problemes de gestió a l’Hospital de la Ribera

Connect on Linked in

Els professionals sanitaris denuncien la falta de personal, que no es cobreixen les baixes, la saturació del centre i la incapacitat per a gestionar un centre que, fins a la gestió de la Conselleria, era un cas d’èxit estudiat a tot el món

La pandèmia per COVID ha acabat de posar en evidència la falta d’organització i la nefasta gestió dels recursos humans de l’Hospital Universitari de la Ribera, fins a portar-lo quasi al col·lapse.

Sindicats i professionals porten des de 2018, després de la reversió, denunciant que es contracta personal però no en les àrees necessàries i que l’hospital no dóna proveïment periòdicament, amb l’arribada del fred i la grip. Però en el context del COVID, aquests mateixos representants dels treballadors porten mesos avançant la situació que aquests dies ha portat a la saturació a aquest centre sanitari a Alzira i als seus professionals, al límit. “No podem més. Falta personal. Els pacients estan en els corredors. A algú li passarà alguna cosa i no podrem ajudar-lo”, es lamenten.

I és que si l’any passat per aquestes dates els corredors de l’hospital s’omplien de malalts de grip convencional i les Urgències estaven saturades, hui aquesta situació es repeteix però amb malalts COVID, en més quantitat que la grip convencional, amb pneumònies més greus i convivint amb emergències que succeeixen amb o sense una pandèmia, com a accidents de trànsit, infarts o ictus. “Això està a la vora del col·lapse”, es lamenta Raquel, una infermera de l’Hospital de la Ribera en declaracions a Telecinco. “Estem al límit, no es pot sostindre aquesta situació. Falta personal, espai i trobem a faltar una bona organització” assegura aquesta infermera en un colpidor testimoniatge.

Però a més, diversos sindicats porten mesos denunciant la falta de professionals en molts serveis i els problemes en les Urgències, situacions que es compliquen amb el bloqueig per part de la Conselleria de Sanitat de la negociació amb els representants dels treballadors sobre la seua situació laboral després de la reversió. Fa quasi tres anys que l’hospital va passar a ser gestionat directament per la Conselleria i des de llavors, els representants dels treballadors no han aconseguit arribar a acords per a la promoció interna, la carrera professional o l’equiparació de drets dels professionals laborals i els estatutaris de la Conselleria. “Aqueixos enfrontaments no fan sinó complicar la situació, quan ja s’ha posat lletja per una situació com aquesta pandèmia, que a més portem patint 9 mesos, perquè els professionals arrosseguen des de fa quasi tres anys un sentiment d’abandó, deixadesa i menyspreu de l’administració respecte a ells, des que li van llevar la gestió a la concesionsaria”, asseguren diversos professionals. “Trobem a faltar personal, espai i una bona organització”, reiteren tots.