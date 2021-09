La Patacona, nucli costaner d’Alboraia, comptarà amb el seu programa d’activitats a la fi de setembre

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’últim cap de setmana de setembre es durà a terme una programació d’activitats en la Patacona, un dels dos nuclis costaners d’Alboraia.

El divendres 24 de setembre es realitzarà la primera activitat: “El amor de mi vida”, un concert tribut a Camilo Sesto en la Plaça General Basset, de 23.00 a 00:30h.

El dissabte 25 de setembre se celebrarà el “Dia de l’Orxata” en la Patacona, de 10:00 a 13:30h en la Plaça General Basset. Un esdeveniment que enguany ha recorregut els tres nuclis urbans d’Alboraia, i en el qual es pot visitar una exposició sobre la famosa beguda, la seua història i curiositats. A més, es podrà obtindre un tiquet per a degustar-la en qualsevol de les horchaterías de la localitat que han col·laborat en aquest esdeveniment.

A la vesprada des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Alboraia han organitzat un espai d’oci alternatiu per als i les joves. A partir de les 18:30h en la plaça General Basset hi haurà un skatepark, una zona de Parkour i una pista de ball per a aprendre les tècniques del “Breakdance”.

Per a finalitzar les activitats, a la nit es podrà gaudir d’un espectacle d’humor i màgia en la Plaça General Basset. ‘Una nit màgicament divertida’ de 23:00h a 00:30h, amb Patricia Ferrero i Carol Tomás.