La Pato es reinventa per retrobar-se amb el públic i presenta el projecte La Pato Trau La Llengua

L’expansió del coronavirus va silenciar les revetles de cadascun dels pobles de la Comunitat Valenciana. Un sector que, hui dia, ho continua tenint difícil per a retornar a la seua activitat.

Per aquest motiu, l’orquestra La Pato, ha decidit reinventar-se després de més d’un any sense poder fer actuacions.



Per tornar a retrobar-se amb el públic han presentat un nou projecte, La Pato Trau La Llengua. Un viatge que recorda els mítics grups de música en valencià fins a les noves tendències.

Han preparat un espectacle amb les cançons més emblemàtiques d’aquests grups i a més aportaran un vessant didàctica.

La Pato afronta amb il·lusió aquesta nova etapa i té clar que és necessari reinventar-se i afrontar canvis per poder tornar a omplir de música i alegria les festes dels pobles de la Comunitat.