La piscina coberta de Burjassot posposa la seua obertura a octubre davant l’actual situació sanitària i mentre renovarà els seus vestuaris

Connect on Linked in

La piscina coberta de Burjassot encara tardarà unes setmanes a obrir les seues portes, des que el mes de març passat tancara, igual que la resta d’instal·lacions municipals, per l’esclat de la pandèmia del coronavirus. Encara que al llarg d’aquest estiu, la resta de les instal·lacions esportives de Burjassot han anat recuperant una certa normalitat, l’Ajuntament de Burjassot ha decidit mantindre tancada la piscina a l’espera que la situació sanitària millore en el municipi, ja que es tracta d’una instal·lació tancada, en la qual es concentra molt vapor i no resulta senzill mantindre la distància de seguretat entre persones.

D’altra banda, l’Ajuntament de Burjassot, des de la regidoria d’Esports que dirigeix Juan Gabriel Sánchez, està ultimant els tràmits administratius amb la finalitat d’escometre, en les pròximes setmanes, unes obres que repercutiran, sobretot, en la millora dels vestuaris de la piscina coberta aprofitant aquesta situació. Per tot això, l’Alcalde de Burjassot, Rafa García, ha volgut demanar “una mica més de paciència als usuaris i usuàries de la piscina coberta. Em consta que hi ha moltes ganes de poder tornar a nadar i les rutines esportives de molts veïns i veïnes però considerem que és més prudent esperar una mica. A això s’afig unes obres, molt pròximes en el temps, que realitzarem en els vestuaris de la instal·lació, de manera que la instal·lació guanyarà en confort i comoditat per als seus usuaris i usuàries, una vegada comptem amb totes les garanties per a reobrir les seues portes i els seus serveis”.