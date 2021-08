La Piscina Coberta de Burjassot reobri les seues portes l’1 de setembre garantint les mesures sanitàries després de la millora de les seues instal·lacions

Connect on Linked in

Pensant en el benefici de les seues usuàries i usuaris i aprofitant el tancament obligat de la instal·lació per la Covid-19 per a realitzar millores en aquesta, la Piscina Coberta de Burjassot reobrirà les seues portes dimecres que ve 1 de setembre després d’estar tancada durant els últims mesos.

La citada instal·lació municipal, dependent de la Regidoria d’Esports, dirigida per Juan Gabriel Sánchez, i gestionada a través de l’empresa pública CEMEF, ha elaborat un protocol Covid per a poder donar el millor servei a la ciutadania, mantenint sempre la seguretat i les mesures sanitàries establides per a aquesta mena d’instal·lacions. Tal com han assenyalat des de CEMEF, “el protocol apel·la a la responsabilitat de tots, usuaris i treballadors” per a garantir en tot moment el correcte ús de la instal·lació i el compliment de la normativa vigent quant a aforaments, distàncies, ús de màscara, etc.

Els usuaris podran estrenar els nous vestuaris i les taquilles que s’han situat en aquests, a més de comprovar la millora en la pintura que li aporta a la piscina major claredat i llum i la resta de millores realitzades.

Les matrícules per als diferents cursos que ofereix la Piscina Coberta es van obrir el passat 2 d’agost. En el cas d’estar interessats a realitzar algun dels cursos, les inscripcions han de realitzar-se presencialment, amb Cita Prèvia, PUNXANT ACÍ, en CEMEF, en la c/ Verge dels Desemparats, 26, en horari de 9.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres, depenent de la franja horària triada. En el moment de la inscripció podran fer el pagament de la mateixa amb targeta o bé domiciliar-lo en compte bancari