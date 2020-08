La piscina d’estiu d’Alaquàs obrirà demà 14 d’agost amb 420 metres quadrats més de gespa i millores en les instal·lacions

Connect on Linked in

Per tal de respectar la normativa per a lluitar contra el Covid-19, entre altres mesures, la piscina comptarà amb dos torns d’accés i el pagament de les entrades haurà de realitzar-se amb targeta bancària.

La piscina d’estiu d’Alaquàs obrirà les portes demà. Aquesta setmana han finalitzat les diferents actuacions de millora posades en marxa per l’Ajuntament d’Alaquàs durant aquest últim mes.

L’Ajuntament d’Alaquàs ha invertit un total de 67.227 euros en aquestes obres que han consistit en l’ampliació de la superfície de gespa i descans amb 420 metres quadrats, i per altra, la reparació de la zona de platja per tal que les i els usuaris puguen gaudir d’aquesta zona amb major comoditat. S’ha actuat també en la reparació de les instal·lacions d’impulsió d’aigua filtrada i el seu retorn a la piscina i s’ha procedit a la reparació de les fugues del vas de la piscina i a la neteja i impermeabilització dels canals de desbordament i vas de compensació del sistema de filtrat amb ampliació i millora de l’accés al vas de compensació.

Per a l’Ajuntament d’Alaquàs, una de les prioritats ha sigut obrir la piscina de la manera més segura possible. Per això, i per tal de respectar la normativa per a lluitar contra el Covid-19, hi hauran dos torns d’accés: de matí de 10 a 14 hores i de vesprada de 16 a 20 hores. Aquest nou horari permetrà dur un control més estricte de la neteja i desinfecció així com de les persones que accedeixen al recinte.

Per això, i per tal de garantir una neteja exhaustiva de les instal·lacions, l’Ajuntament d’Alaquàs ha decidit ampliar la plantilla de personal així com l’horari de neteja i desinfecció. A més, el personal de consergeria, neteja i socorrisme de la piscina va rebre la passada setmana una sessió formativa d’actualització sobre neteja i desinfecció específica i instruccions sobre higiene així com ús de productes de desinfecció i la seua aplicació.

Cal destacar a més que el pagament de les entrades s’haurà de realitzar amb targeta bancària i que la seua compra es podrà efectuar de manera online en l’enllaç alaquas.org/citas_espacios o en taquilla, tot i que es recomana fer ús de la primera opció ja que evitarà fer cues innecessàries i permetrà conèixer així l’aforament de la instal·lació. El pagament es realitza mitjançant una plataforma segura a través de la qual es genera una entrada amb un codi QR que s’haurà de mostrar a l’entrada del recinte sense necessitat d’imprimir.

Les persones usuàries que accedisquen al recinte hauran de respectar les instruccions de seguretat sobre normes de circulació i comportament així com pautes d’accés. La piscina disposarà de gel desinfectant en les zones d’entrada i eixida de la piscina, tot i que és recomanable evitar el contacte amb qualsevol tipus de mobiliari. Hi haurà quatre zones de bany delimitades distribuïdes per l’edat del públic i s’haurà d’eixir de la piscina 15 minuts abans del tancament de la instal·lació.