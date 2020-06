La piscina d’estiu d’Alberic obri el divendres 26 de juny

Connect on Linked in

Obri la piscina d’estiu a Alberic. L’ajuntament i l’empresa concessionària (AS Gim Esport i Salut) van decidir esta setmana que demà 26 de juny comence l’activitat en el got aquàtic local, que ha viscut en les últimes setmanes un profund procés d’adaptació de les exigències sanitàries a les quals obliguen les autoritats mèdiques per a lluitar de manera efectiva contra el Covid-19.

Així, es limitarà l’aforament disponible i s’hauran de complir diferents normes per a aconseguir que la piscina siga un espai segur contra els contagis. Les entrades tindran un preu de 3’5 euros les individuals i de 3 les reduïdes, de les quals es podran beneficiar els menors, pensionistes, estudiants o persones amb discapacitat. A més, hi haurà un preu de 8 euros per a les entrades familiars. L’horari d’obertura serà de dilluns a divendres (i els diumenges) de 10 a 14 hores i de 16 a 20, mentre els dissabtes s’obrirà de 9.30 a 14.30 hores i de 15.30 a 20.30 hores. “La piscina municipal és un servei vital per a la nostra ciutadania i per això l’ajuntament ha realitzat un esforç enorme, al costat de l’empresa adjudicatària del servei, per a poder obrir. Serà un estiu atípic, amb múltiples restriccions per a assegurar la seguretat sanitària però, amb responsabilitat i paciència, es podrà gaudir del bany”, argumenta la regidora d’Urbanisme, Liliana Palencia.