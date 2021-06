La piscina municipal d’Alcàsser obri aquest dimecres

Print This Post

S’han organitzat cursos de natació i Aquagym del 28 de juny al 19 d’agost

La piscina municipal d’Alcàsser obri les seues portes el pròxim 16 de juny. Amb un horari d’obertura de dilluns a divendres d’11.00 a 19.00 h, i dissabtes i diumenges d’11.00 a 19.30 h, els veïns i veïnes del municipi ja poden gaudir d’aquest servei amb les màximes garanties de seguretat. I és que, un any més, es posaran en marxa totes les mesures de prevenció de la Covid-19.

Així, tant la compra d’entrades, com de l’abonament, es realitzarà a través de la web piscinaveranoalcasser.grupocaps.com. Els preus de les entrades seran d’1,50 € per a menors de 6 a 17 anys i persones jubilades i pensionistes, i de 2,50 € per a adults. Els menors de 6 anys tindran l’entrada gratuïta.

Així mateix, la piscina municipal d’Alcàsser també comptarà amb cursos de natació i Aquagym del 28 de juny al 19 d’agost, però dividit en tres torns: 1r torn del 28 de juny a 14 de juliol; 2n torn del 15 al 30 de juliol; i 3r torn del 2 a 19 d’agost. El preu dels cursos serà de 28 € per a menors, persones jubilades i pensionistes, i de 35 € per a persones adultes.

Els dies 16 i 17 de juny es repartiran els números en la piscina; mentre que el 18 de juny es procedirà al sorteig del número per on es començarà a realitzar la inscripció. Finalment, els dies 21 i 22 de juny es faran les inscripcions, al pavelló municipal, de 10.00 a 13.00 h i de 16.00 a 19.00 h. Les places que queden lliures es podran adquirir a través de la taquilla de la piscina durant el seu horari d’obertura.

Per a l’alcaldessa del municipi, Eva Zamora, «la piscina municipal és fonamental perquè els nostres veïns i veïnes puguen gaudir de l’estiu, però a més, gràcies als cursos de natació i Aquagym, continuem fomentant hàbits de vida saludables entre la població».