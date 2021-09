La plaça de l’Ajuntament de València , epicentre d’un programa d’activitats que conviden a la reflexió sobre la mobilitat sostenible

Connect on Linked in

El regidor Giuseppe Grezzi ha presentat iniciatives per celebrar la Setmana de la Mobilitat

La plaça de l’Ajuntament de València acollirà, a partir del dissabte 17 de setembre, diferents activitats lúdiques per a totes les edats amb l’objectiu de promoure la reflexió i el debat al voltant de la mobilitat sostenible. Entres estes propostes, que s’emmarquen en les celebracions de la iniciativa “Mobility Week Europe”, que l’any passat no es pogué celebrar per la pandèmia del coronavirus, destaca la projecció de “La plaça és teua”, “un documental que conta la història que hi ha darrere de la recuperació d’este espai per a les persones, així com el paper que ha jugat el transport públic en el procés d’humanització del centre de la ciutat”. També se celebrarà, el dimecres 22, el dia Sense Cotxe, per reivindicar la importància del transport públic en la sostenibilitat de la ciutat, amb propostes com la lectura en directe a bord dels autobusos. En este marc, també es commemora els “10 anys més un de Valenbici”, per posar en valor este vehicle; i durant 2 setmanes, del 13 al 24 de setembre, els i les xiquetes “prendran els carrers per dir-nos als majors com hem de comportar-nos per tindre uns carrers i una ciutat més respectuosa, segura i accessible amb “Les multes morals de Tonuci”.

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha presentat hui el programa d’activitats organitzades al voltant de la coneguda com Setmana de la Mobilitat, la campanya europea per sensibilitzar la ciutadania de la importància de fer ús d’un transport sostenible.

“Nosaltres portem 6 anys de promoció de la mobilitat sostenible, i una volta més s’hem adherit a la Iniciativa Europea la ‘Mobility Week Europe’ amb diferents activitats que tindran el seu epicentre a la plaça de l’Ajuntament que –en paraules del regidor- és un dels símbols de la nova València per a les persones, i un referent, dins i fora d’Espanya, en l’impuls d’un Pla Integral de Transformació de la ciutat, que s’ha desenvolupat en poc de temps i amb mesures valentes i una visió estratègica que ens fa parlar de tu a tu amb les ciutats més importants d’Europa i la resta del món que van pel mateix camí”.

Divendres 17 a la Fira de la Mobilitat de la plaça l’Empresa Municipal de Transports (EMT) habilitarà una zona de jocs infantils amb espai per al teatre i les titelles, i un autobús inflable. “De la mà de SúperBus i SúperBusina els xiquets i xiquetes podran divertir-se mentre descobreixen la importància dels autobusos municipals en la mobilitat de la nostra ciutat”, ha aclarit Giuseppe Grezzi.

“Però la plaça també serà un enclavament per la reflexió i el debat, fonamental en l’esperit de concepció de la mateixa Mobility Week”, ha afegit el regidor en aclarir que un ventall de progra-mes de ràdios i podcast faran-hi el seu programa en directe, “sense mancar l’humor in-tel.ligent”. Concretament, divendres 17, a les 20 hores, es retransmetrà en directe el programa “Carne Cruda” conduït per Javier Gallego, amb l’actuació musical de la banda Mafalda. Dissabte 18, a les 12 hores, es gravarà en directe el programa “Estirando el chicle”, podcast’ d’humor creat per les còmiques i guionistes Carolina Iglesias i Victoria Martín. I el mateix dia, per la vesprada, la plaça acollirà concerts de JazzWoman i Atlàntic. Per últim, diumenge 19, a les 9 hores, Maria Juan conduirà “Podriem estar millor”, un programa d’actualitat amb clau d’humor.

Diumenge 19 també se celebrarà a la ciutat la “Gran Festa de la Bici”, a partir de les 10 hores. “S’han organitzat 6 rutes en bici que eixiran dels barris cap a la plaça de l’Ajuntament, on hi haurà regals per tots els i les participants”, ha detallat Grezzi.

I el mateix diumenge, a les 20 hores, a la plaça de l’Ajuntament, a l’aire lliure, es projectarà el documental la “Plaça és teua”, que conta la història que hi ha darrere de la recuperació de la plaça per a les persones, “així com el paper que ha jugat el transport públic en el procés d’humanització del centre de la ciutat”. “De la mà d’experts, hem volgut documentar amb imatges esta transformació perquè es tracta d’una fita històrica que s’emmarca en una política de canvi de model de ciutat per a aconseguir una València per a les persones, més sostenible i saludable”, ha manifestat l’edil.

Dia sense cotxe

En el marc de la celebració de la Setmana de la Mobilitat també es desenvolupen altres activitats com el Dia Sense Cotxe” Eixe dia, el 22 de setembre, les persones usuàries de l’EMT podran desplaçar-se en autobús de forma gratuïta per reivindicar la importància del transport públic en la sostenibilitat de la nostra ciutat”.

“A més, gràcies a una col·laboració entre EMT València i la Fundació Scito Edicions, durant la setmana de la mobilitat les persones usuàries trobaran codis QR en diferents parades de la xarxa amb els quals podran descarregar-se els audiorrelats del llibre València en Línia”, amb 30 històries en el bus que recull vivències viscudes per viatgers i viatgeres en els autobusos municipals”. I el dia 22 es podrà disfrutar de lectures en directe a bord dels autobusos “per fomentar la lectura en el transport públic”.

D’altra banda, l’Ajuntament celebrarà la posada en marxa del servici de Valenbisi, amb la iniciativa 10 anys més un, “per la seua tasca a l’hora de posar en valor este vehicle”, i impulsarà la iniciativa “Les multes morals de Tonuci”, una activitat que en 2019 la realitzaren 1.887 estudiants de 5é i 6é de Primària de 31 col·legis, acompanyats de 10 educadors cada dia, i van posar 5.400 multes simbòliques. “Enguany l’oferim l’activitat durant 2 setmanes, del 13 al 24 de setembre i esperem que els i les xiquetes pregan els carrers per dir-nos als majors com hem de comportar-nos per tindre uns carrers i una ciutat més respectuosa, segura i accessible, a mida dels més menuts”.

Per últim, el regidor Giuseppe Grezzi, que ha agraït la col·laboració de diferents entitats, ha anunciat que “una vegada més” i gràcies a l’impuls de Visit València, la ciutat serà protagonista en el ‘Velocity’, congrés mundial de la Bici, que este any se celebra en Lisboa. “Participaré en un debat amb experts internacionals: “Making room for walking and cycling” el dimarts 7 a les 12.15 hores”

“Tindrem un estand en el Congrés, per a promoure la València més amable i sostenible, que ja té el favor de moltíssim visitants, que utilitzen la bici per conéixer tota la nostra ciutat, com vegem cada dia en els nostres carrers”, ha conclòs.