La plaça de l’Ajuntament es tancarà la Nit de Cap d’Any com al 2020

Este cap de setmana es posa en marxa un dispositiu conjunt de les policies local, autonòmica i nacional per supervisar el passaport covid als centres d’oci

La Junta Local de Seguretat, en què participen el consistori, la Generalitat i la Delegació de Govern, ha anunciat que la plaça de l’Ajuntament romandrà tancada la Nit de Cap d’Any, com va ocórrer en 2020, per evitar la concentració de persones arran la situació epidemiològica actual. A més, es reduirà el nombre de participants en la cavalcada de Reis i es limitarà l’aforament d’Expojove. Este cap de setmana es posarà en marxa un dispositiu conjunt de les policies local, autonòmica i nacional per supervisar la implantació del passaport covid en centres d’oci. L’alcalde, Joan Ribó, ha informat de les mesures acordades per l’òrgan col·legiat per evitar l’expansió de la pandèmia davant les últimes xifres de contagis i ha demanat “respecte” a les normes sanitàries i “responsabilitat personal”.

Estes mesures han sigut acordades hui a la Junta Local de Seguretat, que s’ha reunit amb l’objectiu d’establir directrius i previsions amb vista a les pròximes celebracions festives, i treballar conjuntament perquè es complisca la normativa de l’autoritat sanitària per lluitar contra el coronavirus. En concloure la trobada, l’alcalde, Joan Ribó, s’ha referit al repunt de casos de covid-19 i ha demanat “respectar les normes provinents de la Conselleria de Sanitat i la Generalitat”, així com “responsabilitat a totes les persones”. La màxima autoritat de la ciutat ha apel·lat a la “prudència” i a la “flexibilitat” pel que fa a la programació d’actes de Nadal, ja que “en estos moments no podem predir amb seguretat què és el que passarà dins de deu o quinze dies”.

Respecte al passaport covid, “la nostra missió és fer complir-lo”, ha remarcat Ribó, qui ha assenyalat que es tracta “d’un element de seguretat” i incentiva la vacunació “d’aquelles persones que s’han despistat”. En eixe sentit, el regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, ha matisat que “la Policia Local no controlarà el passaport covid”. “Això és tasca dels propietaris dels locals, el que farà la policia és una supervisió dels grans centres d’oci”. “I per descomptat, on hi haja qualsevol problema per incompliment acudiran els agents tant de la policia nacional, com l’autonòmica o local que col·laboren en un operatiu conjunt que comença este cap de setmana”.

Cano també ha explicat que la Policia Local tancarà la plaça la Nit de Cap d’Any i que col·laborarà amb la resta de cossos policials per garantir el compliment de les noves mesures acordades per previndre l’expansió de la pandèmia. Concretament ha afirmat: “Tancarem la plaça, com l’any passat perquè, tot i que no hi haurà festa, que és una mesura molt encertada, així evitarem que cap persona puga entrar a la plaça a sentir les campanades”. Amb esta afirmació, Cano ha fet una crida a la ciutadania “perquè faça memòria de tot allò que hem passat, ja que les xifres del seguiment de la pandèmia actuals demostren que la corba d’afectats està creixent en la ciutat”.

Sobre la Nit de Cap d’Any, s’ha pronunciat així mateix l’edil de Cultura Festiva, Carlos Galiana, qui ha detallat que “el que no farem serà la part de discjòquei i de música”. Ara bé, “sí que es faran les campanades de les 12 del matí, per a un públic més familiar”, quan “no hi ha tant de problema d’aglomeracions”. Galiana ha indicat igualment que s’està planificant una cavalcada de Reis “més curta de participants, que no de recorregut, perquè la gent no haja d’estar tant de temps en el carrer”. Les carrosses arribaran fins la porta de l’Ajuntament i seguiran la trajectòria habitual; la resta de detalls es donaran a conéixer la pròxima setmana en roda de premsa.

D’altra banda, Expojove, ha prosseguit Galiana, es realitzarà limitant l’aforament i les persones que entren. El titular de Cultura Festiva ha assenyalat que la cartera reial Caterina i les activitats de Nadales al carrer, que es fan a l’aire lliure, es continuaran desenvolupant. En qualsevol cas, “tot açò dependrà de les normes que la conselleria vaja aprovant conforme avance el mes de desembre” i, “a temps d’anular, modificar o ampliar, sempre estem”.

En representació del govern central, el subdelegat a València, Luis Felipe Martínez, ha destacat “les bones relacions” entre les diferents administracions, la qual cosa permet que “la ciutat de València, a més de la Policia Local, compte amb la Unitat Adscrita, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional, que treballen de manera coordinada en este i en la resta d’assumptes”.