La Plaça dels Furs de Burjassot acull la tradicional benedicció d’animals per a celebrar la festivitat de sant Antoni Abat

Aquest diumenge, 19 de gener, Burjassot viurà amb il·lusió la tradicional benedicció de les mascotes del municipi per a festejar la festivitat de sant Antoni Abat, patró dels animals.

Organitzada per la Regidoria de Benestar Animal, dirigida per Juan Manuel Hernando, amb la col·laboració de la Penya El Cavall i amb Pepe “Pancheta” al capdavant, la benedicció estarà a càrrec del rector de l’Església de San Miguel, Javier Abad Chismol. Tampoc faltarà a la cita Eduardo Alfaro, que farà de comentarista de la festa.

Enguany, la benedicció començarà sobre les 12 del matí, després de la celebració de l’eucaristia de les onze del matí a l’Església de San Miguel, en la Plaça dels Furs que estarà preparada, gràcies al treball de la Brigada Municipal d’Obres, dirigida pel Regidor Manuel Pérez Menero, per a viure un dia tan important per al municipi. Tampoc faltarà el suport de Policia Local i de Protecció Civil per al correcte desenvolupament de l’activitat.

A més, com a novetat en l’edició d’enguany, a partir de les 10.00 hores es podran visitar les carpes de diferents protectores i comerços relacionats amb l’àmbit dels animals de companyia. En aquestes carpes, tots els veïns i les veïnes que s’acosten tindran informació sobre l’important treball que les protectores realitzen en defensa dels animals i els productes més actuals que es troben en el mercat per a les mascotes. Les carpes seran de Modepran i Naturalesa i animals, com a protectores, i de Musells Box i Kaykun Care Sccl, com a comerços. A més, també estarà present Andrea Bertomeu Esteve, autora del llibre “Phérroes”.

A totes les persones que s’acosten per les carpes se’ls entregarà una botella commemorativa de la benedicció per a facilitar la neteja de les miccions dels animals de companyia.

Les més variades espècies d’animals de companyia, genetes, amazones i els carros de tir procedents de localitats veïnes i, el de Burjassot, que tradicionalment tanca la desfilada, es donaran cita en un matí tan important per al municipi.

A més de la benedicció, tots els animals rebran la citada botella, el tradicional detall de Sant Antoni, el brioix de pa, la garrofa i l’estampa i, els carros de tir rebran enguany un kit de neteja per als cavalls.