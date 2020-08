La Pobla de Vallbona reforça el seu compromís amb la Pilota Valenciana

Print This Post

Este dimecres s’ha presentat el trofeu d’estiu i s’ha signat el conveni de col·laboració entre el consistori local i la Fundació per la Pilota Valenciana

El Trofeu la Pobla de Vallbona 2020 en la modalitat d’escala i corda s’ha presentat este dimecres, dia 5 d’agost, al consistori local del municipi del Camp de Túria. El torneig transcorrerà en tres jornades i reunirà a huit de les figures més destacades del moment.

La primera semifinal es completarà el pròxim dissabte en partida que enfrontarà a Puchol II i Carlos contra De la Vega i Nacho. La següent eliminatòria es jugarà el dilluns 10, en este cas amb Genovés II i Félix mesurant les seues forces davant José Salvador i Javi. Els dos equips vencedors disputaran la final el dissabte 15 d’agost.

Una vegada anunciats els equips, la regidora d’Esports de la Pobla de Vallbona, Iris Marco, ha informat de l’increment dels premis fixats per a cada partida, que enguany seran de 500 euros per a cada semifinal i 1000 euros per a la final. “És la nostra xicoteta aportació a la recuperació del món professional després d’estos mesos tan complicats”, ha dit.

Pel que fa al trofeu, Marco ha assenyalat que “l’objectiu és que siga atractiu per al públic i per als jugadors i que vaja consolidant-se com un trofeu important, dels que s’esperen amb ganes quan arriba l’estiu”, ha comentat. A continuació, Marco ha informat també que la Pobla de Vallbona estarà representada amb un equip en la pròxima edició de la Copa.

En la presentació han participat els pilotaris De la Vega, Nacho i José Salvador. El primer ha manifestat que “el trofeu de l’any passat va ser un èxit i trobe que este també pot ser-ho pel nivell de les parelles. Per a mi és un gust participar en ell perquè el trinquet m’encanta”, ha dit De la Vega.

En la mateixa línia s’ha manifestat el seu company d’equip, Nacho. “Per als pilotaris resulta molt atractiu jugar a la Pobla de Vallbona perquè el trinquet és ideal per a fer bones partides i l’afició molt agraïda amb nosaltres”, ha comentat.

Per la seua part, José Salvador s’ha mostrat molt satisfet per la seua convocatòria. “Personalment és un repte participar en un dels trofeus més importants de l’estiu amb pilotaris del més alt nivell”, ha assenyalat el jugador de les Valls.

CONVENI

Després de la presentació del Trofeu la Pobla de Vallbona 2020 ha tingut lloc la signatura del conveni entre el consistori local i la Fundació per la Pilota Valenciana. “Amb esta col·laboració demostrem que tenim ganes de perseverar i d’estar presents en el món de la pilota, que és el nostre esport. Això no és una aposta puntual sinó que tindrà continuïtat”, ha expressat Josep Vicent García , alcalde de la Pobla de Vallbona.

“Des que vam adquirir i vam remodelar el trinquet l’hem dotat de continuïtat i hem creat este trofeu amb la intenció que siga un referent de l’estiu. Encara no hem acabat de millorar la instal·lació perquè ens falta la remodelació dels vestuaris i el local d’hostaleria, així com fer una entrada accessible per a les persones amb mobilitat reduïda. Esperem que en primavera de l’any que ve estiga tot acabat”, ha afegit Josep Vicent García.

La Fundació per la Pilota Valenciana ha estat representada pel seu president, Josep Maria Catalunya. “Primer va ser amb l’Ajuntament de València, després amb el de Dénia i hui signem un conveni amb l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona, que també ha volgut reforçar el seu compromís amb la pilota valenciana.

Amb esta col·laboració, l’Ajuntament de la Pobla de Vallbona fa un pas endavant i es converteix en patrocinador de la Fundació

Esta relació ha de ser un exemple per a molts ajuntaments perquè queda demostrat que poden conviure l’activitat habitual d’un trinquet, els clubs locals on es forma la base i l’elit de la pilota”, ha assenyalat Catalunya.