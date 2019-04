La Pobla Llarga ha presentat la documentació per aconseguir el reconeixement de Festa d’Interès Turístic Local per a les Festes de Moros i Cristians

Connect on Linked in

L’Ajuntament de la Pobla Llarga, ja ha presentat en l’Agència Valenciana de Turisme, tota la documentació relativa per a què les Festes de Moros i Cristians puguen aconseguir el reconeixement de Festa d’Interès Turístic Local.

La festivitat, que es celebra tots els mesos d’octubre, és una de les més assentades entre la nostra població i té una forta repercussió per al a localitat, ja que tots els comerços hostalers i la major de les associacions locals treballen conjuntament amb l’entitat per dur endavant la festa, per tant és una font d’atracció turística que implica una repercussió econòmica positiva per a la població.

En l’elaboració i recopilació de la documentació presentada, cal agrair la col·laboració de totes les comparses, de la Junta Local de Moros i Cristians, i de diferents personatges locals de rellevància per a la festa, que encara que alguns d’ells ja no estan vinculats a ella han prestat l’ajuda sol·licitada en tot moment.

“Des de la Regidoria de Festes, aconseguir tota la documentació i poder dur endavant aquest projecte ha estat una constant des de començàrem la legislatura i la perseverança per aconseguir-ho ha sigut fonamental, però sense la coordinació amb la Junta de Moros i Cristians per a ajudar en tot moment en la recaptació d’informació i documentació no haguera sigut possible” comenta la Regidora Sonia Bellver “Al llarg de l’informe, vegem tot el que la Pobla Llarga pot aportar, com millorar i com aquesta festa s’ha convertit en indispensable, i per això deuria ser reconeguda com a Festa d’Interès Turístic Local”.