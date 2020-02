La Pobla Llarga ha sigut escollida novament per a celebrar l’Assemblea Anual CV Travel Bloggers

Connect on Linked in

Un any més l’Associació de Travel Bloggers de la Comunitat Valenciana elegeix la Pobla Llarga per a celebrar la seua Assemblea Anual aquest dissabte 29 de febrer. En ella, es tractaran temes d’especial rellevància del sector turístic i es planificarà la ruta a seguir en aquest any pels membres de l’associació per tal de promocionar els distints llocs de la nostra comunitat com de la resta del món, posant en valor la cultura que proporciona viatjar i especialment de manera sostenible.

L’Ajuntament de la Pobla Llarga veu com una oportunitat el presentar als influencers i bloggers de viatge més reconeguts de la Comunitat Valenciana el recent estrenat alberg que ja acull pelegrins del Camí de Santiago. Al mateix temps, els obsequiarà amb la “Beetle Route”, una ruta cultural realitzada per la tècnic turístic Clara Gassó i que repassarà els 700 anys d’història de la localitat.

“Es un orgull per al nostre poble tornar a ser la seu escollida per a la realització de l’Assemblea, ja que suposa una gran difusió del nom de la Pobla Llarga en el mapa turístic de la nostra Comunitat” comenta la Tinent d’Alcaldessa Vero Úbeda.