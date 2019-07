La Pobla Llarga reparteix berenar saludable com una de les activitats programades per a l’estiu.

Connect on Linked in

Un any més l’Ajuntament de la Pobla Llarga inicia el programa estival En Estiu la Pobla Viu, amb un conjunt d’activitats físiques i culturals per a tota la població. Al llarg del mesos de juliol i agost, la localitat podrà gaudir d’activitats com aquagym, caminades pel terme municipal, ioga i zumba. A més, els dimarts gaudirem de les novetats al cinema d’estiu infantil i els dijous, amb pel·lícules per a adults. També gaudirem de diversos espectacles culturals a les nits al Castell d’Esplugues, que tindran lloc tots els divendres del mes de juliol a l’escoleta infantil el Castell. A més, aquest any incorporem com a novetat els fruitis berenars per als usuaris de la piscina municipal.

La intenció de l’Ajuntament amb la realització d’aquest programa, és instaurar hàbits saludables als poblatans i les poblatanes, així com establir unes pautes alimentàries correctes entre els més menuts.

“És per a mi, com a Regidor de Cultura i Esports, un vertader plaer ajudar a que els nostres veïns i les nostres veïnes puguen gaudir d’un estiu més saludable amb activitats físiques i esportives de diferent tipologia. A més, amb el fruiti berenar, intentem conscienciar als més menuts de la importància de tenir bons hàbits alimentaris” comenta el Regidor Josep Copoví. “amb les Nits al Castell d’Esplugues, aconseguim convertir l’escoleta infantil, en un entorn únic on la cultura és la protagonista amb espectacles de diferent índole per agradar a tots els públics”.