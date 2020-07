La Policia de Cullera controla l’ús de la mascareta

Connect on Linked in

El cos policial recomana dur-la sempre tot i que es puga mantindre la distancia de seguretat

La Policia Local de Cullera ha intensificat les tasques de conscienciació, control i vigilància sobre l’ús de la mascareta de protecció front a la COVID-19. Amb l’arribada de la nova normalitat l’Ajuntament de Cullera ha reforçat la campanya de conscienciació sobre el seu ús responsable.

Aprofitant que els dijous se celebra el mercat ambulant a Cullera on es poden concentrar aglomeracions de gent, diverses patrulles de la Policia han estat durant tot el matí informant a la ciutadania sobre el seu ús obligatori en determinades circumstàncies i controlant el compliment de les directrius sanitàries al respecte.

A més, els agents han recordat que l’incompliment per no dur-la quan siga necessari podrà ser sancionat amb multes de fins a 100 euros.

Tal com manifesta el inspector de la Policia Local de Cullera, Alfredo González, «el que interessa no és sancionar ni prendre mesures dràstiques sinó que la gent es consciencie, aplique el sentit comú i s’acostume a posar-se la mascareta a l’eixir de casa».

«Sí o sí»

Cal recordar que el l’ús de la mascareta és obligatori en la via pública així com en espais al aire i tancats sempre que resulte difícil garantir la distància mínima de seguretat d’almenys 1.5 metres. Tot i això, la Policia Local recomana dur-la «sí o sí» perquè la majoria de vegades és inevitable guardar la distància de seguretat.

El cos policial seguirà duent a terme estos controls en distints punts de la ciutat, com per exemple el passeig marítim, per tal de maximitzar la protecció de la ciutadania al municipi, ja que com informa el Ministeri de Sanitat l’ús de la mascareta és el millor escut de prevenció de la COVID-19.

El consistori intensifica així la campanya d’informació i conscienciació sobre el seu ús a la ciutat. Una campanya que ve fent els darrers mesos a través de diversos canals de xarxes socials i cartelleria i que reforça a peu de carrer amb la implicació de la Policia Local i la col·laboració de Protecció Civil.