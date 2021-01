La Policia de Cullera vigila el compliment de les normes sociosanitàries en grans superfícies

Print This Post

El cos local continua amb el control rigorós en establiments de gran capacitat amb l’objectiu d’evitar possibles aglomeracions

La Policia Local de Cullera continua amb el control i vigilància rigorosa en totes les grans superfícies de la ciutat per tal que es complisquen les mesures restrictives i de seguretat marcades per les autoritats sanitàries.

Es tracta d’unes inspeccions concretes que venen desenvolupant-se les darreres setmanes i que s’han reforçat davant les noves mesures aprovades per la Generalitat Valenciana i Salut Pública que, entre d’altres, avancen el tancament d’estes a les 18.00h excepte per a venda d’alimentació i productes essencials.

Tal com ha explicat la regidora responsable de la Policia Local, Maria José Terrades, «estem duent a terme un protocol especial en totes les grans superfícies amb l’objectiu de vigilar el compliment de les mesures preventives i possibles massificacions».

L’edil ha assenyalat que està controlant-se l’aforament permés dels pàrquings (que tenen limitació de places d’estacionament al 50%) i de l’interior dels establiments (aforament al 30%), les mesures de seguretat com els accessos d’entrada i eixida diferenciats o la distància entre clients, els punts de desinfecció individual i dels carros de compra o l’ús de la mascareta en tot moment.

Terrades també ha fet incís en que no es poden vendre articles que no siguen d’alimentació a partir de les 18.00 hores i els establiments han de tindre delimitats els productes essencials i no essencials.

Este dispositiu especial forma part de les mesures extraordinàries aprovades per la Junta de Govern Local pel que fa a l’increment de la vigilància policial perquè es complisquen les normes sociosanitàries a tot el municipi.