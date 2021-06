La Policia de la Generalitat multiplicarà per quatre els seus efectius per a evitar aglomeracions i control d’aforaments en Sant Joan

Connect on Linked in

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha anunciat que la Policia de la Generalitat multiplicarà per quatre els seus efectius per a evitar aglomeracions i controlar els aforaments en la Nit de Sant Joan que puguen suposar un risc de propagació del Covid-19. La Unitat Adscrita actuarà en coordinació amb la resta de Forces i Cossos de Seguretat tal com s’ha acordat aquest dilluns en la reunió celebrada en la Delegació del Govern de la Comunitat Valenciana.

Més de 3.000 agents del Cos Nacional de Policia, Guàrdia Civil i la Policia de la Generalitat es desplegaran el dimecres a la nit, especialment en les zones costaneres. En aquest sentit, la consellera ha celebrat que la major part dels ajuntaments hagen reunit ja les seues juntes de seguretat “per a acordar el tancament de les platges a partir de les 19.00 hores.

El virus segueix ací i encara que la Valenciana som la comunitat més segura, s’ha de fer una crida a la joventut perquè continuen sent igual de responsables que han sigut al llarg de punts i tants mesos. És necessari continuar exigint responsabilitat mentre els poders públics treballem de manera coordinada amb els ajuntaments.

Bravo va recordar que, després del final de l’estat d’alarma no hi ha mesures que afecten drets fonamentals, per la qual cosa pot haver-hi reunions al carrer per part de grups diferents. Ara bé, el que està prohibit són els botellons, no sols per la legislació autonòmica, sinó també per les ordenances municipals que han estat i estan vigents abans, durant i després de la pandèmia”.