La policia de Xirivella posa fre a la conducció temerària

La Policia Local de Xirivella estava en guàrdia. Diverses crides de veïns havien alertat en les últimes setmanes sobre reiterades actituds negligents al volant. Accelerades i velocitats molt superiors al límit de 30 quilòmetres hora establit en tot el nucli urbà. Sempre de nit i quasi sempre en el mateix lloc, l’Avinguda de la Constitució. La setmana passada el regidor de Seguretat Ciutadana, Vicent Sandoval, va ordenar reforçar el dispositiu nocturn per a posar límit a aquests comportaments. Des del dijous, es va reforçar la vigilància en determinats punts amb un cotxe policial camuflat.

Els resultats parlen per si sols: huit sancions tramitades en quatre dies per conducció contrària a normativa. Una d’elles, tipificada com molt greu, per derrapatges a gran velocitat en una via repleta de passos de zebra i amb gran trànsit de vianants. “Hem constatat que, en molts casos, són conductors de poca edat que lloguen vehicles de potent cilindrada amb la intenció de practicar maniobres agressives en ple carrer i amb voluntat d’exhibició”, informa el comissari cap de la Policia Local, Víctor Martínez. Una altra de les sancions imposades combina velocitat i consum d’estupefaents.

“Després de rebre diverses queixes veïnals estàvem molt preocupats per atallar aquest fenomen”, declara Vicent Sandoval, regidor de Seguretat Ciutadana. “La policia, malgrat tractar-se del mes d’agost, ha fet una gran faena de vigilància i intervenció”, assegura l’edil.

El reforç de seguretat desplegat a Xirivella durant les últimes setmanes està donant resultats en altres variables. Des del passat 20 de juliol s’han tramitat 222 sancions per no usar la màscara en la via pública i els espais a l’aire lliure. El comissari cap reporta també tres sancions per ús indegut de patinets en aquest cap de setmana, un altre de “els fronts policials oberts” en el municipi.