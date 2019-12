La policia investiga l’incendi de 7 cotxes en Xirivella

Connect on Linked in

Les possibles causes de l’incendi de 7 cotxes en Xirivella





Dissabte de vesprada l’avinguda Constitució de Xirivella va ser testimoni d’un perillós incendi que va causar el sinistre total d’almenys 7 cotxes aparcats en batería



El poderós vent que ha bufat durant tot el cap de setmana, augmentava ràpidament la virulència de la catàstrofe en la població de l’Horta, veïns asseguren que es van viure moments de por a més d’incertesa fins a l’arribada de les dotacions de bombers a la zona



A hores d’ara fonts de l’Ajuntament informen que la Policia Nacional de Xirivella, ha fet ja una inspecció ocular dels fets, per tal d’esclarir les conseqüències del terrible incendi, entre les quals no es descarta que hi haja estat de forma intencionada per la forma en què pareix va començar el foc, encara continuen endavant amb totes les investigacions



Tots els propietaris estan identificats, les mateixes companyies d’assegurances seran les encarregades de la retirada dels vehicles incendiats