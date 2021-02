Connect on Linked in

La detenció ha sigut possible gràcies a la col·laboració ciutadana i en aquests moments s’està treballant per tal de recuperar el màxim nombre d’objectes sostrets

La Policia Local d’Alaquàs ha aconseguit detindre el pressumpte autor de diversos robatoris produïts en les últimes setmanes en el terme municipal. El detingut és veí de la localitat, té 19 anys i la majoria dels actes han sigut furts per distracció o robatoris amb intimidació d’objectes com terminals de telefonía mòbil, bicicletes o algun instrument musical.

La detenció va tindre lloc el passat dijous 18 de febrer gràcies a la col·laboració ciutadana just quan l’autor es disposava a accedir a un immoble abandonat a l’avinguda País Valencià. El veïnat va alertar la Policia Local d’Alaquàs de la presència d’una persona aliena a la comunitat de propietaris. Les persones agents es van desplaçar ràpidament i van procedir a la seua detenció en comprovar que estaba intentant accedir de manera forçosa.

Després de la seua detenció i la posterior investigació, la Policia Local Nacional ha pogut relacionar aquest fet amb la resta de robatoris produïts en els últims dies. En aquests moments, s’està treballant en la recuperació de la major part d’objectes sostrets tot i que s’ha comprovat que alguns han sigut ja venuts per Internet. Cal destacar que en les úlitmes setmanes, algunes persones afectades havien comunicat per xarxes socials els fets així com havien fet públics els mòbils sostrets per a facilitar la seua localització.

Des de la Policia Local d’Alaquàs es vol agrair la col·laboració mostrada per la ciutadania.