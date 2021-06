Print This Post

La Policia Local d’Alaquàs ha rescatat aquesta setmana quatre animals abandonats en un immoble del municipi, concretament dos gossos i dos gats. Els animals mostraven signes d’abandonament i no havien rebut atenció en els últims dies.

Els agents policials van accedir al domicili després d’haver rebut una telefonada d’alerta sobre la possible presència d’animals abandonats en el seu interior i després de comprovar que les persones que habitaven en la vivenda havien sigut detingudes en dies anteriors i els animals havien quedat sense atenció. Per això, i per tal de garantir la vida dels animals davant les altes temperaturas i la mancança d’aliment i aigua, es va procedir a accedir a l’immoble. A continuació, la Policia Loca va donar compte al jutjat de guardia i van posar els animals a disposició de la protectora Modepran.

Des de l’Ajuntament d’Alaquàs es recorda la importància de denunciar qualsevol cas d’abandonament o maltractament animal a la Policia Local d’Alaquàs o a través de l’APP ALERTCOPS com una obligació ciutadana de vetlar pel benestar animal.

Cal recordar que des del passat 15 de febrer, la protectora Modepran s’encarrega del servei de recollida i protecció dels animals a Alaquàs, fent-se càrrec de la recollida, trasllat, custòdia, manteniment, eliminació de cadàvers i gestió de les adopcions d’animals de companyia abandonats, errants o decomissats.

La protectora presta el seu servei tots els dies de l’any i les 24 hores. Per tal d’obtindre més informació, les persones interessades poden posar-se en contacte amb l’Oficina de Salut Públic de l’Ajuntament d’Alaquàs en horari de 9 a 14.30 hores a través del telèfon 667 20 18 43 o en el correu electrònic salutpublica@alaquas.org. Per tal de comunicar una incidencia en relació amb els animals de companyia d’Alaquàs fora d’aquest horari, es poden posar en contacte amb la Policia Local d’Alaquàs en el telèfon 96 151 00 00.