La Policia Local d’Alaquàs registra 12.590 actuacions en matèria de seguretat i protecció durant l’any 2020

Alaquàs tanca l’exerci amb el major nombre d’actuacions policials realitzades respecte a anys anteriors i salva amb solvència un any difícil marcat per la pandèmia

La Policia Local d’Alaquàs va realitzar durant l’any 2020 un total de 12.590 actuacions policials, un 2% més de serveis atesos respecte a anys anteriors, una xifra que suposa un rècord històric en actuacions realitzades. Es tracta d’un balanç molt positiu que posa en valor el treball realitzat pels agents locals amb l’objectiu de vetlar per la seguretat i protecció de la ciutadania.

Del balanç realitzat per l’Ajuntament d’Alaquàs destaca com a dada important l’atenció prestada en matèria de seguretat i protecció amb una mitjana de 35 serveis diaris aproximadament. A les actuacions habituals es van sumar durant l’any passat un gran nombre d’intervencions policials col·laboratives en matèria de sanitat derivades de la situació epidemiològica. Destaquen altres actuacions logístiques i assistencials relacionades amb la pandèmia com el repartiment en els moments més severs tant de mascaretes entre la població com d’equips de protecció individual en diferents centres. A aquestes actuacions cal afegir també les tasques informatives i consultives que igualment atén el col·lectiu policial de manera telefònica o presencial sobre diferents dubtes sorgits a la ciutadania derivades de la normativa generada per l’estat d’alarma i les seues actualitzacions.

Durant el primer estat d’alarma, i per a oferir un millor servei i minimitzar el contacte entre les seccions, es van reorganitzar els torns dels agents durant 3 mesos de manera que prestaren un horari similar al que realitza la Unitat Militar d’Emergències amb torns de 12 hores en substitució dels torns habituals de 8 hores.

A més del treball realitzat amb motiu de la pandèmia, aquest balanç inclou a més les actuacions policials derivades del trànsit, especialment la cobertura en matèria d’accidents de trànsit i els serveis derivats d’incendis. D’aquests últims destaca la meritòria actuació dels agents en un incendi esdevingut al carrer Santíssima Creu, en el qual els agents van procedir a l’evacuació de l’edifici, auxiliant a una persona d’avançada edat desorientada pel fum en les escales o intervencions d’auxili com la duta a terme al carrer Albacete, on van tirar a baix la porta d’un domicili a l’objectiu de salvar la vida d’una dona que es trobava semi inconscient en el sòl amb un fort colp al cap i els familiars no podien accedir a l’immoble. D’entre els serveis destaca també la detecció i posterior clausura d’un taller mecànic al polígon industrial del Bovalar que operava de manera il·legal. Amb aquesta intervenció són ja tres els tallers il·legals de mecànica que la Policia Local d’Alaquàs ha localitzat i tancat en els últims anys en la municipalitat.

La Policia Local ha realitzat també un treball molt exhaustiu en el que repecta a controls d’alcoholèmies i drogolèmies. Durant l’any 2020 es van imposar un total de 39 sancions per alcoholèmies administratives, que comporten la immobilització del vehicle i una sanció, i un total de 25 alcoholèmies penals que comporten no sols la immobilització si no també la celebració de judici per delicte contra la seguretat viària. Respecte a les sancions per conduir sota els efectes de les drogues s’han imposat un total de 92.

Destaca també la reorientació de serveis i adaptació a les circumstàncies especials del col·lectiu policial. S’han impartit tallers de defensa personal a dones, s’ha mantingut una estreta col·laboració amb el voluntariat social i civil sorgit durant el primer estat d’Alarma, s’han dut a terme col·laboracions amb la Unitat Militar d’Emergències i durant la pandèmia es va animar a les persones, especialment a la població infantil a les 20 hores.

A nivell orgànic, durant el passat 2020, l’Ajuntament d’Alaquàs ha renovat amb el Ministeri de l’Interior la signatura del conveni de col·laboració i coordinació entre les forces i cossos de seguretat de l’Estat i els cossos de Policia Local per a la protecció de les víctimes de violència domèstica i de gènere. I en aquests moments es troba igualment en tràmits d’adhesió també amb el Ministeri de l’Interior d’un nou conveni col·laboratiu en matèria de seguretat que permetrà a la Policia Local accedir directament a les bases de dades estatals amb l’objectiu d’agilitzar les seues funcions diàries. Destaca també la col·laboració policial del cos municipal amb la Direcció General de Trànsit i la seua col·laboració en diferents campanyes a nivell nacional dirigides tant al control d’alcohol i drogues com a la seguretat infantil a través d’inspeccions als autobusos de transport escolar.

Pel que respecta a la dotació de material per a la seua seguretat i efectivitat del treball realitzat, l’Ajuntament ha adquirit recentment una nova pistola elèctrica Tàser així com noves armilles unipersonals de protecció balística de manera que en breu tota la plantilla tindrà un de dotació individual.

Tot aquest treball realitzat ha sigut possible gràcies a la implicació de tot el cos policial al qual es van incorporar el passat 6 de març sis nou agents que van passar a cobrir les baixes dels agents que s’havien jubilat. Aquestes incorporacions van permetre afrontar amb garanties l’any 2020 i garantir un servei públic policial de qualitat enfront de les adversitats pròpies de la situació generada per la pandèmia.