La Policia Local d’Alberic intensifica les actuacions per a garantir la lluita contra la pandèmia

Connect on Linked in

La Policia Local d’Alberic ha intensificat en els últims mesos la seua presència als carrers i les actuacions amb la ciutadania amb l’objectiu d’assegurar l’eficaç lluita contra la pandèmia del Covid-19. A través de diferents dispositius especials i de constants actuacions dels seus agents, el cos policial ha interposat nombroses denúncies que busquen tant penalitzar el compliment de les ordenances sanitàries com potenciar la conscienciació ciutadana. “Eixa ha sigut una de les claus perquè la policia desenvolupa un paper clau en el control de la seguretat però també destina nombrosos esforços a l’educació de la ciutadania i moltes de les actuacions s’han limitat a informar perquè es complisquen les recomanacions que Salut Pública ens trasllada per a combatre de manera efectiva una pandèmia mundial que ja és històrica”, assegura la regidora de Seguretat, María Dalmau. Així, els agents alberiquenys han interposat al voltant d’una trentena de sancions per l’incompliment de les exigències sanitàries, sobretot per no usar màscara en llocs públics amb contacte veïnal o per no mantindre la suficient distància de seguretat.

No obstant això, les actuacions no s’han limitat a este control i per exemple, durant els mesos centrals de l’estiu, es van interposar nombroses sancions pel soroll als carrers, sobretot com a fruit de vehicles motoritzats que no compleixen amb els requisits sonors. A més, es van registrar més de seixanta denúncies de trànsit, per diferents infraccions, cas de no tindre al dia les revisions de la ITV.

L’ajuntament, a més, ha augmentat la presència de les forces de seguretat local en els col·legis, tant en les entrades com en les eixides, per a la doble funció de controlar el trànsit motoritzat com per a assegurar el compliment de les mesures antiCovid-19.