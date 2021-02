La Policia Local d’Alberic interposa més de 100 denúncies en un mes per incompliments de les ordenances de la Covid-19

Més de cent denúncies per incompliments de les ordenances referents a la pandèmia de Covid-19. La Policia Local d’Alberic ha intensificat en les últimes setmanes els controls per a intentar obligar a la població al fet que complisca amb les exigències sanitàries per a combatre la denominada com a tercera ona d’expansió de la pandèmia, que està causant més de cinc-centes morts tots els dies a Espanya. És per això que han existit més controls a la ciutadania i com a resultat s’han interposat més de cent denúncies per incompliments en aproximadament un mes, amb onze denúncies en l’última setmana. Les denúncies s’han tramitat per no portar mascareta, portar-la mal col·locada, transgredir el toc de queda establit a la nit o la reunió de més persones de les permeses.

L’acció policial també ha suposat setze denúncies de trànsit, dues diligències i una acta. Segons l’alcalde, Toño Carratalá: “Ens hem vist obligats a intensificar els controls policials pel simple fet que no pot traslladar-se a la societat la imatge de la impunitat davant aquells que no compleixen les exigències sanitàries i que per tant suposen un perill per a la resta de veïns i veïnes d’Alberic. No complir amb l’exigit és un perill. Simplement. I no ho permetrem perquè el seu comportament costa vides tots els dies. Som exigents de cara a les administracions superiors però també cap als nostres veïns, que han d’interioritzar que esta pandèmia només se superarà si tots col·laborem. La majoria de la gent és rigorosa i responsable però sempre hi ha alguns que pensen que això no va amb ells. La Policia Local continuarà amb el seu treball de control i no hi haurà mirament. A qui no complisca, denúncia”.