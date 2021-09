La Policia Local d’Almussafes es vist de gala per a celebrar la Festa del seu patró

El Departament de Seguretat Ciutadana aprofita la commemoració per a entregar premis, distincions i condecoracions



L’acte s’ha celebrat aquest dimecres 29 de setembre en el Museu Casa Ayora amb la presència d’autoritats i personalitats

Hui, dimecres 29 de setembre, s’ha celebrat a Almussafes l’acte de commemoració del patró de la Policia amb el lliurament de nombrosos premis, distincions i condecoracions a agents de la Policia Local i a civils que han col·laborat d’alguna forma en les tasques encomanades a les forces i cossos de seguretat, en aquesta ocasió especialment relacionades amb la crisi sanitària per la Covid-19 i la DANA que va afectar la població al novembre de 2020. L’alcalde, Toni González, reconeix estar “tremendament orgullós de la labor” duta a terme pel cos policial “garantint la seguretat i la convivència en situacions molt complexes com les que ens ha tocat viure en els últims dos anys”.

El pati del Museu Casa Ayora d’Almussafes ha acollit aquest dimecres 29 de setembre a les 12 hores l’acte de celebració de la festa dedicada als patrons de la Policia, els Sants Àngels Custodis. Amb la commemoració, el Departament de Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de la població ha volgut ressaltar la importància d’homenatjar i agrair públicament la labor desenvolupada pels cossos i forces de seguretat del municipi, especialment de la Policia Local, però també d’altres institucions i professionals que, posant-se al servei de la ciutadania, han col·laborat en moments complicats viscuts recentment.



“És un dia simbòlic i enormement important perquè ens permet centrar la mirada i posar en valor el fantàstic treball que cada dia fan els homes i les dones que conformen la Policia Local d’Almussafes”, afirma l’alcalde, Toni González, qui ha presidit l’acte al costat de l’intendent cap del cos, Juan Ernesto Serrano Carrascosa.

Mètopes

En l’apartat de mètopes, la Policia Local ha reconegut els serveis prestats durant l’Estat d’Alarma i la DANA de novembre de 2020 a l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil d’Almussafes, per la seua col·laboració activa perquè els veïns i les veïnes compliren la normativa establida i participar en tasques de vigilància i suport, i al funcionari Juan Calatayud Villar, qui, com a responsable de la Brigada Municipal, va realitzar nombroses gestions durant la pandèmia i va dirigir l’equip de treball encarregat de la citada gota freda.



Així mateix, i també en la categoria de mètopes, s’ha reconegut públicament la contribució durant la crisi sanitària de la Covid-19 del doctor Benjamín Ruiz Zaragoza, coordinador mèdic del Centre de Salut d’Almussafes, i de la treballadora de l’empresa pública (EMPSA) Lucía Bayona Chisvert, en el seu cas per les funcions relacionades amb el manteniment, neteja i desinfecció de les dependències policials. Finalment, l’empresari Jianxiao Hong, gerent del Basar Solar, per la seua col·laboració en la dotació de mitjans de protecció per al correcte funcionament dels serveis i de la seguretat dels components del cos, i Jesús Clemente Alcordori, representant d’Aplicacions Tècniques de l’Energia, S. L., per la cessió de manera altruista d’equipament sanitari essencial per a la residència La Vila, també han sigut mereixedors d’aquesta distinció.



L’última de les mètopes s’ha atorgat a l’agent Antonio Díaz Crespo, qui quan encara no era policia va actuar com a paisà i demostrant la seua vocació professional personant-se en les dependències policials quan va començar el temporal de fortes pluges de novembre de 2020 per a brindar la seua ajuda en els serveis que es van dur a terme durant eixos dies.



Cruz al Mèrit Policial – Especial Covid-19

Enguany, també s’ha volgut reconéixer l’esforç realitzat pels agents de la Policia Local durant la crisi sanitària, especialment durant el període de confinament estricte, atés que aquest col·lectiu va vetlar pel compliment de les seues funcions de seguretat als carrers mentre s’exposava diàriament a la possibilitat de contagi. Aquesta Creu al Mèrit Policial – Especial Covid-19 l’han rebuda Juan Ernesto Serrano Carrascosa (intendent cap), Julio Doménech del Ramo (inspector), Juan Miguel Mora Espuig (oficial), Jacob Romero Sala (oficial), Enrique España Marí (oficial), Enrique José España Linares (oficial), Ildefonso Antonio España Linares (agent), Joaquín Solà Martínez (agent), Miguel Iborra Salvador (agent), Luis Montes Fernández (agent), Francisco Raúl Albuixech Rodrigo (agent), Juana Castillo García (agent), Luis Antonio Martínez Vidal (agent), Ricardo Mogort Meseguer (agent), Miguel Ángel Albuixech Climent (agent), Daniel Lozano Pérez (agent), María José Martínez Cebolla (agent), Pedro Martí Martínez (agent), Luis Miguel Molina Gómez (agent), María Dolores Mezquita Martínez (agent), Míriam Gallego Muñoz (agent) i Magdalena Valcárcel Gómez (agent).



L’intendent cap, Juan Ernesto Serrano, també ha rebut de mans de l’alcalde la Creu al Mèrit Professional “per dirigir i executar amb èxit un servei que, per la seua dificultat i importància, ha evidenciat rellevants qualitats professionals com la presa de decisions necessàries per al correcte funcionament del col·lectiu durant el període del pandèmia, mantenint una constant preocupació per les condicions laborals i la protecció de l’equip humà durant els serveis, sense deixar en cap moment de costat noves fórmules de millora en la qualitat de prestació d’aquests”.



Finalment, se’ls han concedit la Creu a la Constància en el Cos pels seus més de 15 anys de servei a Luis Antonio Martínez Vidal i Pedro Martí Martínez, pels seus més de 20 anys de trajectòria a Jacob Romero Sala i Juana Castillo García i pels seus més de 30 anys de marxa a Juan Miguel Mora Espuig, Ildefonso Antonio España Linares, Joaquín Solà Martínez i Miguel Iborra Salvador.



Amb el discurs del president de l’executiu municipal, en el qual González s’ha mostrat “tremendament orgullós de la labor” duta a terme pel cos policial “garantint la seguretat i la convivència en situacions molt complexes com les que ens ha tocat viure en els últims dos anys”, ha conclòs l’acte, en el qual han estat presents els caps dels Departaments de Policia Local de Benifaió, Sollana, Silla, l’Alcúdia, Alzira, Xàtiva, Carcaixent i Carlet, així com el tinent de la Guàrdia Civil d’Almussafes, Israel Neira.