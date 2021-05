La Policia Local d’Almussafes incorpora a la seua flota un cotxe elèctric amb etiqueta zero emissions

Print This Post

L’Ajuntament d’Almussafes ha presentat hui, divendres 14 de maig, el nou vehicle adquirit pel consistori per a la Policia Local de la població. Es tracta d’un Ford Kuga híbrid endollable (PHEV), amb etiqueta zero emissions de la DGT i amb un motor de combustió que pren el relleu quan l’electricitat s’esgota, el primer d’estes característiques que s’incorpora a la flota municipal. La compra, adjudicada després del corresponent procés de licitació, s’ha realitzat amb càrrec a fons propis.

L’administració local almussafenya es dirigeix de manera imparable cap a un futur molt més sostenible. Gràcies a este nou vehicle, que se suma a l’híbrid de la mateixa marca i model incorporat el mes de desembre passat, el cos policial de la localitat continuarà disposant dels mitjans més avançats i alhora més respectuosos amb el medi ambient del mercat.

La presentació oficial del cotxe s’ha celebrat aquest matí davant la Casa Consistorial, on tant l’alcalde, Toni González, com l’edil responsable d’este departament han conegut els detalls tècnics d’esta adquisició, que podrà reposar l’energia que necessita per a circular en l’estació de recàrrega instal·lada dins del propi edifici.

Amb el nou elèctric i l’híbrid, el cos policial disposa d’un total de quatre automòbils, un d’ells cedit per la Direcció General de Trànsit per al desenvolupament de campanyes relacionades amb la seguretat viària.