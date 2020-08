La Policia Local d’Almussafes també recull mostres d’ADN caní en horari noctur

L’Ajuntament recorda que l’incompliment de l’ordenança municipal comporta la interposició de sancions de fins a 200 euros



La normativa que regula la tinença d’animals obliga a registrar el perfil genètic del gos en el cens del consistori



El passat dimarts 18 d’agost, la Unitat de Protecció Animal i de Medi Ambient de la Policia Local d’Almussafes (UPAMA) va realitzar una eixida nocturna per a recollir mostres d’excrements canins amb la finalitat de portar-les al laboratori per a determinar el seu ADN i procedir a sancionar als seus respectius propietaris o propietàries. El regidor de Benestar Animal i Seguretat Ciutadana, Jaime Wic, insisteix que “la Policia Local no descansa i, conscient de la necessitat de mantindre el nucli urbà en les millors condicions pel bé de tots i totes, patrulla de dia i de nit a la recerca d’aquests actes d’incivisme que perjudiquen el conjunt de la població”. Les multes per no registrar als gossos en el cens ascendeixen a 100 euros i les que s’interposen per no recollir la femta parteixen d’aquesta mateixa quantitat, però poden arribar als 200 euros en cas de reincidència o d’haver sigut trobades en espais que suposen una afectació més greu per a la ciutadania.



Tal com va anunciar l’Ajuntament d’Almussafes a principis d’enguany, la Unitat de Protecció Animal i de Medi Ambient de la Policia Local de la Població (UPAMA) ha intensificat en els últims mesos la recollida de mostres d’excrements canins amb l’objectiu d’analitzar-los per a interposar les corresponents sancions. Aquestes accions, que es desenvolupen en col·laboració amb la brigada de neteja de l’administració local, també es duen a terme en horari nocturn, tal com va succeir el passat dimarts 18 d’agost, i qualsevol dia de la setmana.



“En general la ciutadania compleix amb aquesta normativa, però encara hi ha persones que es confien, sobretot en vacances. No obstant això, la Policia Local no descansa i, conscient de la necessitat de mantindre el nucli urbà en les millors condicions pel bé de tots i totes, patrulla de dia i de nit a la recerca d’aquests actes d’incivisme que perjudiquen el conjunt de la població”, afirma el regidor de Benestar Animal i Seguretat Ciutadana, Jaime Wic.



“És essencial mantindre el municipi net, per una qüestió d’higiene i salubritat. Per això periòdicament l’equip de la UPAMA inspecciona carrers, parcs, places, aparcaments i pipicans a la recerca d’aquestes restes, que a més embruten la imatge del nostre entorn i entelen tot l’esforç realitzat per les brigades de neteja i jardineria. En cap cas busquem recaptar, sinó conscienciar a la ciutadania sobre la importància de millorar els espais públics i, en conseqüència, la convivència”, assenyala l’edil.



A més de l’obligatorietat de recollir les deposicions, l’edil recorda que l’ordenança, que va entrar en vigor a l’octubre de 2017, també estableix que les persones propietàries d’aquests animals han de registrar el perfil genètic dels gossos. Per a això, pot acudir-se a la Clínica Veterinària Ordás o a la Clínica Veterinària Benifaió, els centres amb els quals l’Ajuntament té concertat aquest servei. Una vegada realitzat aquest tràmit, la Policia Local lliura una placa amb un número d’identificació que acredita que l’animal està inclòs en el cens caní de la localitat. Per a més informació relacionada amb aquest tema, el personal tècnic encarregat del procés resol tots els dubtes a través de l’adreça de correu electrònic almussafes_adn@gva.es.



Multes

L’incompliment de l’ordenança comporta una sèrie de sancions. La no incursió de l’animal en el citat cens suposa una infracció castigada amb una multa que ascendeix a 100 euros. Així mateix, la no recollida dels excrements comporta la interposició d’una sanció de 100 euros, que arriba als 200 euros en cas de reincidència i per a la femta trobada en determinades zones que suposen una afectació més greu per a la ciutadania.