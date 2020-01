La Policia Local de l’Alcúdia atorga les seues condecoracions anuals

Print This Post

El subdelegat del govern, José Roberto González Cachorro i el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José Maria Angel, acompanyaran l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, en el lliurament de mèrits.

L’acte de lliurament, que es realitzarà el proper dissabte 18 de gener,a les 11 del matí, reconeixerà la labor tant dels propis agents de la Policia Local com d’altres membres dels diferents cossos policials, així com d’aquelles persones o associacions que hagen estat vinculades d’alguna manera durant este any a les tasques de la Policia Local.

Este acte de lliurament de diverses condecoracions, recompenses i medalles al mèrit policial, realitzat per primera vegada l’any passat i que pretén establir-se amb una periodicitat anual, comptarà amb la presència de l’alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, del subdelegat de govern a la província de València, Jose Roberto González Cachorro i del secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Angel Batalla.

Així, en primer lloc s’atorgaran diferents felicitacions públiques a títol individual. Per altra banda també es farà entrega de la medalla al mèrit policial amb distintiu blau, una distinció que posa en valor a aquelles persones que, realitzant un servici meritori a les seues funcions, hagen tingut una repercussió social important.

A més a més, es lliuraran les medalles al mèrit policial amb distintiu blanc a l’antiguitat dintre del cos, per a aquells que ha complit tant els 15 com els 25 anys de servei. Finalment, es farà entrega de les mètopes policials d’agraïment a aquells particulars o col·lectius que hagen col·laborat amb el cos de la Policia Local de l’Alcúdia.