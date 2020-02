La Policia Local de Paiporta prevé a la població adolescent del municipi sobre els perills de les xarxes socials

Connect on Linked in

Alumnat d’FP bàsica de l’IES La Sénia ha rebut una xarrada sobre seguretat en la xarxa

La Policia Local de Paiporta realitza al llarg de l’any una sèrie de xarrades als instituts i centres docents de la localitat per tal de prevenir a la població més jove sobre els perills de les xarxes socials. La darrera xarrada ha tingut lloc aquesta setmana a l’IES la Sénia. Dirigida a joves d’FP bàsica, la formació ha permés als i les joves conéixer millor alguns dels comportaments i actituds perilloses que es poden trobar quan naveguen per la xarxa.

Conductes com el ciberassetjament, la pederàstia o el sexting (l’enviament de contingut íntim a través del mòbil), recorden els agents, són constitutius de delicte, i per això alerten i expliquen com actuar en cas de trobar-se en alguna d’aquestes situacions. Pautes tan senzilles com no donar en xarxes el nom complet, el telèfon mòbil o el domicili, ajuden a evitar aquests perills. També evitar parlar o agregar amistat a persones desconegudes.

“L’objectiu d’aquestes trobades és donar informació sobre la realitat de l’espai virtual, que la població adolescent adquirisca les nocions bàsiques sobre els perills que es poden trobar i finalment donar-los alguns consells i ferramentes bàsiques per prevenir aquest tipus de casos”, ha explicat Vicent Císcar, regidor d’Interior i Personal.

La iniciativa forma part dels diversos recursos municipals que l’Ajuntament de Paiporta posa en marxa per combatre xacres àmpliament esteses a la nostra societat i que posen en risc a una població especialment sensible i vulnerable a ser víctima d¡aquest tipus de delictes en línia, com és l’adolescent.