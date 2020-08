La Policia Local de Picassent, en coordinació amb Sanitat, contralarà els casos positius per Covid-19 perquè es complisquen els aïllaments

Connect on Linked in

L’Ajuntament es reuneix amb Policia Local i Guàrdia Civil davant l’augment de persones que incompleixen la normativa sanitària i acorda augmentar la vigilància i les sancions, que poden arribar fins als 60.000 euros.

L’alcaldessa, Conxa Garcia, junt amb la regidora de Sanitat Raquel Hervás, el regidor de Seguretat Ciutadana Salva Morató i el regidor de Personal i Serveis Jurídics Paco Quiles, es reunien amb membres de la Policia Local i de la Guàrdia Civil per adoptar les mesures necessàries per a reduir el nombre de persones que es comporten de manera incívica, no utilitzen correctament la mascareta o posen en perill la salut de la resta de veïns i veïnes del poble. Una de les decissions aprovades en esta reunió va ser sancionar de manera més severa a aquelles persones irresponsables que incomplisquen la normativa sanitària, un percentatge molt baix de població que, tot i això, posen en perill la resta de la ciutadania. A més, la Policia Local treballarà colze a colze amb el personal del Centre de Salut per controlar que aquelles persones que donen positiu per Coronavirus complisquen l’aïllament domiciliari de manera estricta.



La Policia Local, que va sancionar a més de 75 persones durant el mes de juliol, ha reforçat la seua plantilla i aplicarà de manera contundent la normativa vigent, amb multes que poden anar dels 100 euros, per infraccions lleus, fins als 60.000 euros, per infraccions molt greus: no portar o portar mal la mascareta es considera infracció lleu; incomplir el deure d’aïllament domiciliari per persones positives en Covid-19 es valora com infracció greu i si esta infracció és reiterada, es considera infracció molt greu. A més, els establiments que no complisquen les mesures sanitàries, d’aforament i de distància de seguretat s’exposen a infraccions greus o molt greus, amb multes de milers d’euros.



Fa uns dies, el cos de seguretat local detenia a una dona que, a més de no portar la mascareta, pel qual se li va sancionar de manera administrativa, va agredir, escopir i insultar als agents que li atengueren, fet pel qual s’enfronta a un delicte penal d’atemptat contra agents de seguretat i contra la salut pública.